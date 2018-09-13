Четверг, 13 Сентября 2018 11:55

АрмИнфо. 12 сентября 2018 года в Эталонном центре состоялось заседание Научно-технической комиссии под председательством руководителя КТРМ Армана Шаккалиева с участием автора Государственного Герба Жандарбека Малибекова и руководства РГП «КазИнСт». Об этом сообщает КАЗИНФОРМ.

Участники заседания приняли решение одобрить изменение № 1 к СТ РК 989-2014 «Государственный Герб Республики Казахстан. Технические условия». Таким образом, в национальный стандарт были внесены изменения в части написания слова «Қазақстан» на латинской графике «QAZAQSTAN» по всему тексту стандарта, а также в части допуска цветового диапазона ΔE.

Кроме того, включены ссылка на методическое пособие описания элементов и истории Государственного Герба и конструкторская документация разработанная автором Государственного Герба Республики Казахстан Малибековым Жандарбеком. Для разработки изменения проведен ряд рабочих заседаний с участием производителей и автора Государственного Герба Республики Казахстан. Напомним, изменение разработано Рабочей группой в соответствии с Указом Президента Нурсултана Назарбаева «О переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику».