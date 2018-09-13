Четверг, 13 Сентября 2018 10:59

АрмИнфо.В Генеральной прокуратуре РА по факту нарушения секретности телефонной беседы, записи и обнародования аудиозаписи разговора между директором Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артуром Ванецяном и председателем Специальной следственной службы (ССС) Армении Сасуном Хачатряном возбуждено новое уголовное дело.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Генпрокуратуры, уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 309 УК РА (превышение должностных полномочий).

Отметим, что Следственный комитет (СК) Армении 12 сентября принял в производство уголовное дело, возбужденное в Управлении по надзору за расследованием особо важных дел Генеральной прокуратуры РА по факту нарушения секретности телефонной беседы, записи и обнародования аудиозаписи разговора между директором Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артуром Ванецяном и председателем Специальной следственной службы (ССС) Армении Сасуном Хачатряном. Дело было возбуждено по ч.1 ст. 146 УК РА и п.4 ч.3 ст.254 УК РА.

Ведение предварительного расследования поручено Главному управлению по расследованию особо важных дел следственного органа. Создана следственная группа и совместно с оперативно-розыскными органами предпринимаются необходимые действия для выяснения всех обстоятельств дела, а также установления круга лиц, совершивших предполагаемое преступление. 11 сентября в сети появилась аудиозапись телефонного разговора, в ходе которого, собеседники обсуждают уголовное дело о событиях 1 марта 2008 года. В Генпрокуратуре было возбуждено дело по признакам ч. 1 ст. 146 (Незаконное нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений граждан) и п. 4 ч. 3 ст. 254 (Несанкционированное копирование информации, хранящейся в компьютере, компьютерной системе, сети или на машинных носителях, либо неправомерное завладение ею иным образом, либо перехват информации, передаваемой с использованием средств компьютерной связи, совершенные в целях получения информации, имеющей особую ценность) Уголовного кодекса РА. Спустя несколько часов директор СНБ Артур Ванецян и начальник ССС Сасун Хачатрян подтвердили подлинность аудиозаписи, назвав это "жалкой попыткой" помешать раскрытию всех обстоятельств дела о событиях 1 марта 2008 год.