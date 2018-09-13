Четверг, 13 Сентября 2018 10:46

АрмИнфо.Парламент Армении на заседании 13 сентября одобрил кандидатуру Армана Диланяна членом Конституционного суда страны. Из 105 депутатов в голосовании приняли участие 88 парламентариев. За кандидатуру Армана Диланяна прогосоловали 81 депутат при 7 против. Бюллетеней, признанных недействительными, не зафиксировано.

Арман Диланян был выдвинут Общим собранием судей на основании ч.1 ст.166, ст.213 Конституции РА и ч.3 ст.141 конституционного закона "Регламент НС".

Арман Диланян является кандидатом юридических наук. С 1996 г. работал в Конституционном Суде. С 2006 года преподавал в

Армяно-Российском (Славянском) университете, заведовал кафедрой международного и европейского права РАУ. В 2013 году указом президента РА Диланян был назначен судьей Административного суда. Преподавал также в Школе адвокатуры.