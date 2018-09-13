Четверг, 13 Сентября 2018 10:41

АрмИнфо. Национальное Собрание РА на заседании 13 сентября утвердило Ерванда Хундкаряна председателем Кассационного суда Армении. В тайном голосовании из 105 депутатов НС РА в выборах приняли участие 85 депутатов, из которых 74 отдали свои голоса в пользу Хундкаряна, 10 - против. Один бюллетень признан недействительным.

Ранее, представляя кандидата, председатель Высшего судебного совета Гагик Арутюнян отметил, что согласно пятой части 166-ой статьи Конституции РА, а также второй части 142-ой статьи закона "О регламенте Национального Собрания", Высший судебный совет представил на рассмотрение парламента кандидатуру Ерванда Хундкаряна, который прошел все этапы работы в должности судьи. Кандидат с 2001 работает в судебной системе, и за этот период накопил громадный опыт и квалификацию. Глава Кассационного суда избирается сроком на шесть лет. Он должен обеспечить естественную деятельность суда, осуществлять административную деятельность и взаимосвязь с судами страны.

В свою очередь, кандидат в председатели Кассационного суда Ерванд Хундкарян представил историю судебной системы Армении, высказал свое видение о ее дальнейшем развитии. По его словам, за последние несколько лет втрое увеличилось количество рассматриваемых Кассационным судом дел - с 6% до 17%, что является свидетельством имеющихся в судебной системе проблем.

Е.Хундакарян является председателем гражданской и административной палат Кассационного суда. Работал в Верховном и Кассационном судах, был судьей экономического суда, судьей Апелляционного гражданского суда. Имеет звание заслуженного юриста.

Напомним, что 5 июня текущего года бывший председатель Кассационного суда Арман Мкртумян подал в отставку.