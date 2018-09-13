Четверг, 13 Сентября 2018 10:39

АрмИнфо.Фактом прослушки телефонного разговора между директором Службы национальной безопасности Артуром Ванецяном и председателем Специальной следственной службы займется парламент страны. Этот вопрос станет предметом обсуждений на внеочередном заседании Национального Собрания РА 13 сентября.

По словам, спикера армянского парламента Ара Баблояна, согласно статье 108 Конституции РА и статье 20 закона "О регламенте НС" минимум 1/3 депутатского корпуса обратилась к главе законодательного органа с требованием о проведении 13 сентября внеочередного заседания Национального Собрания в целях формирования следственной комиссии для проведения расследований факта незаконной прослушки. Заседание начнется в 12.00 по местному времени сразу после очередного заседания, которое проходит в настоящее время. Состав комиссии и направления расследований определит парламент.

Накануне Следственный комитет Армении принял в производство уголовное дело, возбужденное в Управлении по надзору за расследованием особо важных дел Генеральной прокуратуры РА по факту нарушения секретности телефонной беседы, записи и обнародования аудиозаписи между директором Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артуром Ванецяном и председателем Специальной следственной службы (ССС) Армении Сасуном Хачатряном.

11 сентября в сети появилась аудиозапись телефонного разговора, в ходе которого, собеседники обсуждают уголовное дело о событиях 1

марта 2008 года. Спустя несколько часов директор СНБ Артур Ванецян и начальник ССС Сасун Хачатрян подтвердили подлинность аудиозаписи, назвав это "жалкой попыткой" помешать раскрытию всех обстоятельств дела о событиях 1 марта 2008 года.