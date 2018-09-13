Четверг, 13 Сентября 2018 10:35

АрмИнфо. Владимир Путин посетит Армению с официальным визитом. Об этом "Известиям" сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, точная дата поездки пока не определена. "Сроки будут согласованы", - сказал Дмитрий Песков.

Напомним, что 8 сентября в Москве состоялись переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. После их окончания Никол Пашинян заявил, что пригласил российского лидера в Ереван и рассчитывает, что он посетит Армению с официальным визитом в ближайшее время. Предстоящая встреча глав двух государств станет уже пятой с момента избрания Никола Пашиняна на пост премьер­министра 8 мая 2018 года.