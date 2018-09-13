Четверг, 13 Сентября 2018 10:27

АрмИнфо. В рамках командно-штабных учений "Шант-2018", проходящих на всей территории Армении с 11-14 сентября, Национальное Cобрание РА, согласно возможному сценарию, приняло решение об объявлении войны. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе парламента Армении.

"Принимая за основу решение правительства Армении "об одобрении решения об объявлении войны", руководствуясь ч.1 ст.118 Конституции РА и ч.5 ст. 105 устава НС РА, парламент Армении принимает решение объявить войну Азербайджану", - говорится в сообщении армянского парламента.