Среда, 12 Сентября 2018 21:26

АрмИнфо.VivaCell MTS, касательно распространяемых в эти дни в соцсетях многочисленных комментариев и вопросов относительно прослушки разговора между главами СНБ и ССС РА Артура Ванецяна и Сасуна Хачатряна, официально заявляет: Базовые станции, коммутационные и программные системы VivaCell MTS не располагают технической возможностью прослушки разговоров абонентов, хранения коротких сообщений или осуществляемых звонков.

В распространенном компанией сообщении отмечается, что прослушку разговоров могут осуществлять только спецслужбы через специальное оборудование и программное обеспечение, куда вход для VivaCell MTS технически невозможен.

Сеть компании VivaCell MTS полностью защищена специальной системой кодирования (encryption), соответствующей международным стандартам, и без использования и вмешательства специальных технических средств декодирование и прослушивание разговора между абонентами не могло быть осуществлено.

Обвинения в прослушке необоснованны по той простой причине, что по армянскому законодательству операторы мобильной связи не имеют права прослушивать разговоры своих абонентов, говорится в сообщении VivaCell MTS.

ЗАО “МТС Армения” обеспечивает конфиденциальность и целостность физических и электронных информационных активов компании, для защиты личных данных своих клиентов и сохранения собственного престижа. Система управления информационной безопасностью компании VivaCell MTS соответствует всем требованиям международного стандарта ISO/IEC 27001:2013.