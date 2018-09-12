Среда, 12 Сентября 2018 21:20

АрмИнфо. Для нас важен один голос, голос каждого из вас. Об этом 12 сентября в столичной общине Канакер-Зейтун на предвыборном митинге блока "Мой шаг" по выборам в столичный Совет старейшин заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

Премьер отметил, что в Армении больше нет, и не будет никаких диктаторов, так как армянский народ уже сверг диктатора и свергнет еще, если в этом возникнет необходимость. "Вы самые главные в нашем государстве, вы лидеры. Поэтому я призываю вас всех 23 сентября прийти на выборы и проголосовать за своего кандидата. Вам решать", - подчеркнул Пашинян.

Пашинян подчеркнул, что он не случайно поддержал кандидатуру Айка Марутяна на должность мэра города. "Когда мы обсуждали личность мэра, мы руководствовались тем, какой именно это будет человек. Айк Марутян тот, кто создал сам себя с нуля. Именно путем долгой и кропотливой работы он смог создать бренд, бренд "Нормальной передачи". И я хочу заметить, что каждый из вас может с нуля создать сам себя. Если бы Айк Марутян дожидался, пока какой-то чиновник протянул ему руку помощи, возможно, он ждал бы по сей день этого. В новой Армении должна очень цениться работа, талант человека. Выдвигая кандидатуру Айка Марутяна, я хочу сказать, что каждый из вас, в свой области, может сделать тоже самое ", - подчеркнул премьер-министр.

Пашинян также коснулся сложностей, которые он видит в работе премьера. "Самое сложное для меня в работе премьер- министра то, что тысячи людей ожидают, что именно сегодня правительство решит все их проблемы. И каждый день я думаю о том, что сейчас нам нужно осуществить и другие не менее важные задачи, а именно, обеспечить гибкость государственной системы, обозначить стратегические задачи. После создания нового правительства, в любой, даже самой благополучной стране, происходит падение экономики, во всех сферах. А в Армении, напротив, был обеспечен экономический рост. Меня очень беспокоит, что правительство не решает проблем людей с той скоростью, с которой хотелось бы. Однако, правительство уже добилось того, что все мы равны перед законом, все равны. Пример Айка Марутяна показывает, что не нужно ждать, пока правительство решит их проблемы, а попробовать самостоятельно решать их", - отметил Пашинян.

Премьер-министр также коснулся того, что многие осуждают Пашиняна, за то, что он не выдвинул на должность мэра человека, который имеет опыт в системе управления. "Хочу подчеркнуть, что новому мэру Еревана не следует быть знакомым со старым опытом управления, это только вредит. Если бы мы, имея опыт тех, кто берет взятки, преклоняется перед правительством и ждут его содействия, не могли бы создать новую страну. Да, безусловно, мы можем быть неправы перед вами, и я могу ошибиться, и Айк Марутян тоже, но мы никогда не обманем вас", - отметил премьер- министр.

Пашинян также подчеркнул, что каждый гражданин, отдавая свой голос блоку "Мой шаг" и Айку Марутяну, говорит сам себе, что он очень успешный человек. "Мы говорим себе, что нет необходимости приклоняться перед каким-то премьером или мэром. Вы хозяева страны, мы все вместе сделали революцию, которая беспрецедентна во всем мире. Вы сами своей работой можете обеспечить будущее своей семьи. Армения не должна быть бедной страной, она должна быть страной сильных и талантливых, счастливых людей. И поэтому мэром может стать человек, который начал с нуля, а премьером стал человек, который начинал с минуса. Все в ваших руках, ваше будущее в ваших руках. Голосуйте за того, кого вы сочтете достойным", - заключил Пашинян.