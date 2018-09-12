Среда, 12 Сентября 2018 20:27

АрмИнфо. Второй президент Армении Роберт Кочарян прокомментировал заявление главы Совета национальной безопасности РА Артура Ванецяна о возбуждении в его отношении второго уловного дела в отмывании денег (по первому делу он обвиняется в свержении конституционного строя, ред.).

"Это очередной вздор. Сам я лично бизнесом никогда не занимался. Члены же моей семьи 15-16 лет этим занимаются, они никогда не занимали государственные должности, занимаются бизнесом и добились определенных успехов. Все то, чем владеет моя семья, создано с нуля или куплено законным путем. Все зарегистрировано в госрегистре Армении, и в этом нет никакого секрета. И речь, конечно, не идет о миллиардах или сотнях тысяч миллионах. Думаю, наступит время, когда человек, объявивший это, ответит за свое заявление",- заявил Кочарян в интервью Yerevan.Today.

По его словам, новыми разоблачениями сделана попытка отвлечь общественность от скандальной записи телефонного разговора глав СНБ и ССС. <Наши сегодняшние власти, отвечая на вопросы, ответов на которые не знают, сразу же начинают говорить о коррупции, независимо от того, что творится в стране", - отметил Кочарян.

Касаясь заявление главы СНБ о том, что он приобрел гостиницу "Конгресс" за взятку в 6 млн. долларов, Кочарян подчеркну: "Гостиница была приобретена в 2014-15 гг., когда я лет 6-7 не занимал должность, о какой взятке здесь можно говорить? Я жду доказательств всего того, о чем было сказано. А если они это не докажут, то я с этими людьми начну говорить на ненормативной лексике. И самое интересное то, что человек, выступивший с таким заявлением, сам долгие годы, работая на различных должностях в СНБ, занимался крупным бизнесом, находился в очень теплых отношениях с целым рядом олигархов".

По его словам, 95% списка предприятий и объектов, связываемых с его именем, не имеет никакого отношения с его семьей. "У вас есть возможность все это проверить. Власть хорошо знает, в каком бизнесе мы фигурируем, всю эту информацию они могут получить в госрегистре",- заверил Кочарян.

Отметим, что в ходе пресс-конференции накануне директор СНБ Артур Ванецян заявил о возбуждении нового уголовного дела против Кочаряна по обвинению в отмывании денег. Ванецян показал документ на нескольких листах, в котором, по его словам, указана вся многомиллионная собственность Кочаряна и незаконные схемы ее приобретения. "Речь идет о сотнях миллионов долларов",- заверил Ванецян.