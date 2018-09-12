Среда, 12 Сентября 2018 20:23

АрмИнфо. Второй президент Армении Роберт Кочарян не удивлен заявлением премьер-министра РА Никола Пашиняна о том, что он берет на себя политическую ответственность за все задержания, которые будут иметь политическое звучание. Об этом заявил в интервью Yerevan.Today второй президент Армении Роберт Кочарян.

"Мы являемся членом Совета Европы, и это не может не иметь последствия для Армении. Это заявление, с которым в такой прямой форме не выступают даже диктаторы. Премьер- министр берет на себя ответственность за задержания, на что он, по Конституции, вообще не имеет права. Он таким образом не только грубейшим образом нарушает Конституцию, но и целый ряд законов. Вот это и есть провал конституционного порядка. Я понимаю, что есть люди, которые во время митингов чересчур воодушевляются и могут сказать всякое, но государственный деятель, в первую очередь, должен быть таким, чтоб его язык не бежал впереди мысли, поскольку последствия этого для страны могут быть просто трагическими. И, кстати, вопрос демократии в Армении уже планируется обсудить в инстанциях Совета Европы и Мониторинговой группе ПАСЕ", - заявил Кочарян. Касаясь записи телефонного разговора глав СНБ и ССС, Кочарян заявил, что является доказательством давления на суд. "Все наши заявления о том, что дело носит политический характер, что это политическое преследование, что оно не имеет отношения к раскрытию событий 1 марта 2008 г, и преследует единственную цель - арестовать меня, подтвердилось. В любом государстве, не только в странах с развитой демократией, после подобного скандала эти люди должны были подать в отставку, просить прощения у общества за свой поступок, за свое преступление, попросить прощения и у меня. Но у нас иная картина. Они перешли в наступление и стали вновь спекулировать делом 1 марта", - заявил Кочарян.

По его словам, весь процесс направляется премьер-министром. "Это не инициатива директора СНБ, он просто исполнитель, но исполняет с энтузиазмом и удовольствием. Потому говорю: в Армении появился тиран. В этом была суть революции?", - заявил Кочарян.

Н замечание о том, что премьер-министр и его команда утверждают, что, будь политическое преследование, суд не отпустил бы его, Кочарян ответил: "Сегодня я на свободе по одной причине, потому, что рассматривавший мое дело судья Апелляционного суда известен как неподкупный и принципиальный человек. К слову, в этой атмосфере, под таким давлением, судья должен обладать внутренней силой, чтобы противостоять всему этому".

Касаясь ситуации в стране, он охарактеризовал ее как большевизм. "Я убежден, что думающая часть нашего народа, анализирующая, очень хорошо осознает, что происходит в Армении сегодня, и какие угрозы могут вытекать из подобной политики, подобных подходов", - заявил Роберт Кочарян.

По его словам, самое опасное заключается в том, что в незаконные действия втягиваются достаточно широкие массы. В качестве примера второй президент привел уголовные дела, в которые втянуты многочисленные следователи, госслужащие. Экс-президент посоветовал этим людям не подпадать под соблазн ситуации, поскольку через какое-то время придется держать ответ. "Думаю, в не столь отдаленном, и даже довольно скором времени им придется держать ответ", - заявил Кочарян. Экс-президент заметил, что потому надо придерживаться законов, не выполнять незаконные поручения, за которое придется через какое-то время отвечать по закону.

"Это очень важно, поскольку руководители отодвинутся в сторонку, скажут, что они не при чем, потому что по закону действительно будут не при чем", - отметил он.