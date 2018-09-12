Среда, 12 Сентября 2018 20:17

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян с трибуны парламента РА вновь дал объяснения относительно появившейся в сети записи телефонного разговора глав Службы национальной безопасности Артура Ванецяна и Специальной следственной службы Сасуна Хачатряна о событиях 1 марта 2008 года.

Так, Пашинян вновь заявил, что доверяет главам правоохранительных органов, от которых при назначении потребовал исключительно законной работы. "При этом я сказал, что если потребуется привлечь кого-то к ответственности, то это должно быть сделано в рамках закона вне зависимости от личности, должности или статуса этого человека",- объяснил Пашинян. "После этого глава ССС периодически звонил мне по тому или иному делу, чтобы вновь удостовериться был ли я серьезен, когда говорил все это. Вообще мне постоянно по инерции звонят судьи, мне это все надоело. Не звоните мне больше",- с трибуны парламента к судьям обратился Пашинян, заявив, что узнал об аресте генсека ОДКБ Юрия Хачатурова от главы СНБ Артура Ванецяна и заявил, что если арест осуществляется в рамках закона, то все нормально.

"Впоследствии окружение Хачатурова стало посылать "сигналы в разные центры", которые просили Ванецяна походатайствовать за него. Он позвонил Сасуну Хачатряну, чтоб узнать, что случилось, а потом доложил о ситуации мне. Когда мне позвонили, чтоб проконсультироваться на сей счет, я вновь сказал, что, несмотря на геополитический фактор, наша договоренность о соблюдении законов и отсутствии неприкосновенных лиц для меня остается приоритетом, так что, если есть необходимость в аресте, он должен быть арестован. Хочу отметить, что сам я находился в России на заседании коллегии ЕАЭС, а Ванецян в Швейцарии. Ванецян звонил мне раз 10, говорил, что поступают сигналы отдута, отсюда. Но я был непоколебим, потом, он позвонил мне и сказал, что судьи говорят, что дело необоснованное. Тогда, я сказал, что та структура, которая осмелилась солгать мне, будет наказана. Впоследствии я проинформировал коллег по ОДКБ о сложившейся ситуации, и заявил о необходимости соблюдения суверенитета во внутренних делах. Потом главы стран ОДКБ обратились ко мне с устным ходатайством походатайствовать об изменении меры пресечения Хачатурова, ну я предложил ССС рассмотреть этот вариант ",- продолжил рассказывать Пашинян, добавив, что в настоящее время вопрос разрешен, и есть все основания полагать, что Армения будет председательствовать в организации до истечения срока своих полномочий.

Далее премьер поспешил "успокоить республиканцев", заявив, что их прогнозы о "гибели армяно-российских отношений" не оправдались. "Армяно-российские отношения не только не погибли, они воскресли, с чем нас всех и поздравляю",- заявил Пашинян.

Далее он заверил, что ситуация в республике стабильная, и правительство поддерживается большинством населения. "Как только большинство населения не будет поддерживать наше правительство, оно уйдет в отставку",- резюмировал Пашинян.