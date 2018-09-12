Среда, 12 Сентября 2018 19:04

АрмИнфо. Последний документ, который был представлен за переговорным столом по карабахскому урегулированию, и который достался мне в наследство от прежних властей, вообще не затрагивал вопроса статуса Арцаха, в нем лишь говорилось о необходимости возвращения Азербайджану подконтрольных армянской стороне территорий. Об этом с трибуны парламента Армении заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

"Я это заявление делаю официально, как премьер-министр Армении",- заявил Пашинян, добавив, что изначально в переговорах по карабахскому урегулированию не было ни одного документа, где бы четко говорилось о статусе Арцаха или были бы гарантии его определения в последующем. "А к 2018 году вопрос статуса НКР за переговорным столом был вообще отодвинут на задний план",- подчеркнул он.

С этим заявлением не согласился глава парламентской комиссии по внешним вопросам, зампред Республиканской партии Армен Ашотян, который заявил, что в последнем документе, официально представленном Минской группой ОБСЕ, четко говорилось об определении статуса Нагорного Карабаха, как варианта окончательного решения конфликта. "Если действительно позиции армянской стороны были настолько пораженческими, и за столом был такой документ, то почему Азербайджан тянул столько времени, почему сразу не согласился на столь выгодный ему вариант карабахского урегулирования?" - задался вопросом Ашотян, попросив премьера представить тот документ, о котором он заявил с трибуны парламента.

Это заявление вызвало негодование Пашиняна, который подчеркнул: "Если я - премьер- министр, говорю, что такой документ есть, вы должны принять это к сведению. А когда его представить, решу я сам. Но я не настолько жесток, чтобы сразу представить вам все тонкости времен вашего правления, в таком случае вам может понадобиться психиатрическая помощь".

Далее Пашинян подчеркнул, что его позиция по карабахскому урегулирования остается неизменной, первоочередным является вопрос статуса Арцаха, который должен быть определен на всенародном референдуме, а этого можно достичь лишь при привлечении Степанакерта за переговорный стол. "Я уже говорил, что являюсь премьером Армении, и могу проводить переговоры от ее имени, а от имени Арцаха должны говорить власти этой республики. Да, конечно, если цель переговоров лишь ради их проведения, а не урегулирования вопроса, то можно проводить их и в нынешнем формате. Но пока переговоры будут проходить в нынешнем формате, скорого урегулирования конфликта ждать не стоит",- отметил Пашинян, добавив, что в его словах нет ничего сенсационного.

"Ведь сами минские посредники неоднократно говорили, что карабахский конфликт должен быть урегулирован на основе свободного волеизъявления арцахского народа, а это означает, что сопредседатели сами признают, что Арцах является стороной переговоров, которая должна рано или поздно присоединиться к ним",- отметил Пашинян, при этом добавив, что не было ни одного предложения о переговорах, на которое бы армянская сторона ответила отказом.

"Я полностью готов к переговорам, министр иностранных дел РА Зограб Мнацаканян - полностью вовлечен в этот процесс",- заявил Пашинян, подчеркнув, что на сегодня переговорному процессу больше всего мешает милитаристская риторика Баку.

Касаясь обстрелов армянских приграничных сел со стороны Азербайджана, Пашинян заявил, что ВС Армении оперативно реагировали и реагируют на провокации Баку.