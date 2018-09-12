Среда, 12 Сентября 2018 18:23

АрмИнфо. Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России в Армении совместно с Полицией РА проведены профилактические мероприятия по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств вблизи государственной границы.

"Так, 9 и 11 сентября на участке Арташатского пограничного отряда правоохранителями выявлено и уничтожено 773 кг конопли", - говорится в сообщении пресс-службу Пограничного управления ФСБ России в Армении.

В ведомстве также напомнили, что ранее, на участке Армавирского пограничного отряда были проведены аналогичные действия по уничтожению посевов конопли.