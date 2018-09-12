Среда, 12 Сентября 2018 18:18

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий

13 сентября текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10?00-16?00 жилые дома 126, 126/1, 126/2, 128а, 128/2 на ул. Саркавага, собственные дома 26-30 на 4-ом переулке, 3- 126 на 5-ом переулке Саркавага, жилой дом 29/3 на Тбилисском шоссе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 1/2 на 23-ей улице, 2, 2/1 на 25-ой улице Арабкира и собственные дома 1-13 на 27-ой улице Арабкира, жилой дом 126/4 на ул. Риги и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 24/2, 24/3, 28 на пр. Комитаса, жилой дом 23 на ул. Гр.Кочара, поликлиника N 11 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома в квартале <Багреванд>, собственные дома 39-53 на ул. Молдовакан, жилые дома 1, 3 на ул. Тотовенца, жилые дома 11, 13 на пр. Гая и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве; жилые дома 19, 28, 32, 34, 36, 38, 38/1, 40 на ул. Галшояна, детский сад N 113 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 5-ом Норкском массиве; жилые дома 6, 8, 10, 12, 24, 26, 26/2, 30 на ул. Ачаряна, школа N 104 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в квартале <Аги анк>; жилые дома 25/1, 25/2 в кв. <Норашен>, жилые дома 9, 11 на ул. Алабяна, 3 на ул. Арзуманяна, улицы Башинджагяна, Ростомяна, Микаеляна, Миракяна, Лазо, Кашегорцнери, жилые дома 4, 6 на ул. Лазо и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), здания школы N 109, 138 на 2-ом переулке Маргаряна, жилой дом 72 на ул. Хоренаци, 39, 51, 65 на пр. Тиграна Меца, собственные дома 4-250 (четные) на ул. Христофора, 1-ая улица Верин Шенгавита, жилые дома 1, 3, 5, 7/1, 7/2 на 2-ой улице Верин Шенгавита, здание общежития N 7 в Аэрации, жилые дома 1, 2, 3, 1/1А, 2/1А, 3/1 в Аэрации и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10?30-16?30 собственные дома 91-163 на ул. Ареставорнери, жилые дома 22, 28 на ул. Ерванда Кочара, собственные дома 18, 47 на ул. Заваряна, собственные дома 3, 16 на ул. Грохнери, собственные дома 39, 43 на ул. Нар-Доса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 3, 7, 6-12 на ул. Хоренаци, жилые дома 2, 4, 6, 6, 6/2, 16, 16а, 18 на пр. Маштоца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 1, 6, 8 на ул. Закяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 1-59 на ул. Руставели, собственные дома 1-19 на ул. Фрика, собственные дома 1, 2, 12 на ул. Тапарашрджикнери, собственные дома 1-9 на ул. Сурб Ованнес и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 17 на ул. Григора Лусаворича, жилые дома 11, 13 на ул.Амиряна, жилые дома 1, 1а, 3, 3а, 4 на ул. Кохбаци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11?00-15?00 собственные дома на улицах Норка 7, 9 в общине Норк-Мараш; собственные дома на 1-ом переулке 7-ой улицы Норка

иприлегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 27, 31, 52 на пр. Гая, жилой дом 60 на ул. Молдовакан, детский сад N 250, компания <Анеликбанк> иприлегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2- ом Норкском массиве;

11?00-16?00 собственные дома 50-74 на ул. Ростовян, собственные дома

24-40, 13-30 на 3-ей улице, 3-37 на 14-ой улице, 1-40 на 16-ой улице

в Нор Ареше, собственные дома 1-11, 38-74 на ул. Димитров;

11?00-17?00 собственные дома 66-82 на ул. Шовроян, жилые дома 28,

28/1 на ул. Дро, собственные дома 44-82 на 4-ом переулке Дро иприлегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 12/1-12/4 на пр. Азатутяна иприлегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 10 и собственные дома 6-22 на ул. Ахбюра Сероба, прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 8, собственные дома 3, 8/2, 27 на 2-ом переулке улицы Сосе иприлегающие абоненты (не являющиеся жильцами); в Арагацотнском марзе:

11:00-17:00 села Норашен, Гегадир, Гегадзор, Энаберд, Цахкаовит, Беркарат, Садунц, Каниашир, Вардаблур, Шенкани;

в Араратском марзе:

10:00-16:00 частично село Шагап;

10:30-16:00 частично село Айгезард;

11:00-15:00 частично село Кахцрашен;

в Вайоц Дзорском марзе:

10:30-15:00 частично село Кечут;

10:00-16:00 частично села Артаван, Караглух и Арени;

в Котайкском марзе:

10?00-12?00 улица Тарту, прилегающие производственные территории и абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Абовян;

в Гегаркуникском марзе:

10?00-16?00 села Вагашен, станции операторов <Виваселл МТС>, <Веон Армения>, прилегающие производственные территории и абоненты (не

являющиеся жильцами);

12?30-16?30 школа <Вазгенян>, Семинария, Дом отдыха <Писателей>, ООО <Карен>, <Раффи ев Серине>, <Аракс кентракт>, <Марута груп>, ЧП

<Карине Арутюнян>, общественные пляжи, прилегающие производственные территории и абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Севан;

в Ширакском марзе:

10:00-14:00 частично село Торосгюх в Ашоцком регионе;

10:00-15:00 села Вардакар и Нор Кянк в Артийском регионе;

10:00-16:00 частично село Гетк в Ахурянском регионе; центральная улица села Сарнахбюр в Анийском регионе;

в Сюникском марзе:

11:00-16:00 села Муцк и Аревис.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.