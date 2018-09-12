Среда, 12 Сентября 2018 18:16

АрмИнфо.Парламентская ассамблея ОБСЕ хорошая площадка для использования опыта и возможностей стран-членов структуры, а также для развития международного сотрудничества.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе президента РА, об этом 12 сентября в ходе встречи с делегацией во главе с председателем

Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгием Церетели заявил президент Армении Армен Саркисян.

Подчеркнув, что теперь Армения парламентская Республика, Саркисян сказал, что парламентская демократия нова для РА, и с этой точки зрения, есть многое, чему предстоит поучиться у стран, которые ранее избрали этот путь.

Он также коснулся внутриполитических процессов в Армении и отметил, что страна преодолевает трудности переходного периода, происходят динамичные изменения и здесь содействие ПА ОБСЕ может сыграть существенную роль.

Собеседники обменялись мнениями по вопросам, связанным с деятельностью ПА ОБСЕ.