Среда, 12 Сентября 2018 18:14

АрмИнфо.Очередная встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана может состояться в четвертую неделю сентября в Нью-Йорке. Как передает Trend, об этом 12 сентября в Баку сказал журналистам Генсек ОБСЕ Томас Гремингер.

Отметим, что в конце сентября в Нью-Йорке состоится заседание Генассамблеи ООН, в котором примут участие министры иностранных дел Армении и Азербайджана.