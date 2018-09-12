Среда, 12 Сентября 2018 18:06

АрмИнфо. 12 сентября т.г. в Алматы состоялось11-ое заседание Координационного совета по чрезвычайным ситуациям государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности под председательством заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан Ю.Ильина.

В заседании Координационного Совета приняли участие руководство и представители Министерств по ЧС Республики Армения, Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Российской Федерации, сотрудники Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан, Секретариата ОДКБ.

На данном мероприятии также приняли участие международные организации: Региональное представительство Международного Комитета Красного Креста в Центральной Азии, Региональная делегация Международного Комитета Красного Креста в Российской Федерации, Беларуси и Молдове, Центр по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий.

На заседании были рассмотрены вопросы дальнейшего сотрудничества с международными организациями с целью использования их потенциала при оказании помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, проведения тактико-специального учения с подразделениями ЧС, деятельности базовых учебных заведений по подготовке кадров для государств-членов ОДКБ, взаимодействия уполномоченных органов в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и ряд других вопросов.

По итогам заседания был принят Протокол одиннадцатого заседания Координационного совета по чрезвычайным ситуациям государств-членов ОДКБ, а завершилось мероприятие подписанием Межправительственного соглашения между Республикой Казахстан и Республикой Армения о сотрудничестве в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также итоговых документов Координационного совета по чрезвычайным ситуациям.