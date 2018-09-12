Среда, 12 Сентября 2018 17:16

АрмИнфо. Следственный комитет (СК) Армении 12 сентября принял в производство уголовное дело, возбужденное в Управлении по надзору за расследованием особо важных дел Генеральной прокуратуры РА по факту нарушения секретности телефонной беседы, записи и обнародования аудиозаписи между директором Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артуром Ванецяном и председателем Специальной следственной службы (ССС) Армении Сасуном Хачатряном.

Как сообщает пресс-служба СК РА, ведение предварительного расследования поручено Главному управлению по расследованию особо важных дел следственного органа. Создана следственная группа и совместно с оперативно-розыскными органами предпринимаются необходимые действия для выяснения всех обстоятельств дела, а также установления круга лиц, совершивших предполагаемое преступление.

Накануне в сети появилась аудиозапись телефонного разговора, в ходе которого, собеседники обсуждают уголовное дело о событиях 1 марта 2008 года. В Генпрокуратуре было возбуждено дело по признакам ч. 1 ст. 146 (Незаконное нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений граждан) и п. 4 ч. 3 ст. 254 (Несанкционированное копирование информации, хранящейся в компьютере, компьютерной системе, сети или на машинных носителях, либо неправомерное завладение ею иным образом, либо перехват информации, передаваемой с использованием средств компьютерной связи, совершенные в целях получения информации, имеющей особую ценность) Уголовного кодекса РА. Спустя несколько часов директор СНБ Артур Ванецян и начальник ССС Сасун Хачатрян подтвердили подлинность аудиозаписи, назвав это “жалкой попыткой” помешать раскрытию всех обстоятельств дела о событиях 1 марта 2008 год.