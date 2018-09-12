Среда, 12 Сентября 2018 17:15

АрмИнфо. ОБСЕ поддерживает деятельность Минской группы по решению нагорно-карабахского конфликта.

Как передает Trend, об этом сказал журналистам в Баку Генсек ОБСЕ Томас Гремингер.

По его словам, посредники прилагают усилия для урегулирования конфликта. "Тем не менее, у сторон нагорно-карабахского конфликта должна быть политическая воля, чтобы было достигнуто продвижение", - сказал Генсек ОБСЕ.

Гремингер добавил, что цель его визита в Баку - изучение потенциала по дальнейшему развитию связей между Азербайджаном и ОБСЕ. "Азербайджан активный член ОБСЕ, он вносит важный вклад в деятельность структуры, в том числе налаживание диалога, в политические и военные вопросы. Мы высоко это ценим и считаем, что существует потенциал для дальнейшего развития сотрудничества", - резюмировал Гремингер