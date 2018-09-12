Среда, 12 Сентября 2018 17:14

АрмИнфо. Столице Армении - Еревану нужны еще один-два оператора по уборке мусора. Об этом 12 сентября с трибуны парламента заявил министр территориального управления и развития РА Сурен Папикян.

По его словам, этот вопрос будет в повестке нового мэра и Совета старейшин Еревана. Не исключено, что наряду с компанией "Санитек" в городе будут действовать еще 1-2 компании. Министр подчеркнул, что в ближайшую пятницу компания "Санитек" доставит в Ереван 5 новых мусороуборочных машин Volvo. Это сегодня необходимость, отметил Сурен Папикян, поскольку парк мусороуборочных машин долгое время не обновлялся. Как результат, значительная часть техники по причине неисправности просто простаивает. Поставки новых машин, а также привлечение новых операторов позволит решить возникшую проблему с уборкой мусора.

Отметим, что по итогам мониторинга, проведенного в августе управлением коммунального хозяйства столичной администрацией и соответствующими службами административных округов в рамках договора, заключенного между мэрией Еревана и компанией Sanitek, были выявлены многочисленные случаи ненадлежащего выполнения оговоренных договором услуг. В связи с этим компании Sanitek были направлены "Уведомления о соответствии" и установлены разумные сроки для устранения недочетов. "На основании того, что не во всех случаях упущения были устранены в установленные сроки, в соответствии с договором было составлено извещение "О невыполнении услуг" и за август в установленном порядке был удержан штраф в размере 12 967 739 драмов (26,8 тыс. долларов). Компания в свою очередь представила свои возражения по поводу выданных уведомлений, согласно которым в основе проблем лежат и объективные причины. В данном случае проблема связана с повреждением мусоровозов, вызванным отсутствием необходимых условий на мусорных свалках, большим количеством поврежденных мусорных баков и так далее.

В конце июля жители Еревана выражали возмущение в связи с тем, что по всему городу наблюдалось большое скопление мусора и бездействие соответствующих служб. СМИ сообщали, что возникшие проблемы с уборкой мусора в столице являются саботажем и имеют политический контекст. Выражались опасения, что такая ситуация чревата серьезными последствиями особенно в жаркие летние дни, в частности,

распространением инфекции. Однако компания Sanitek опровергла эту информацию и сообщила, что организация уборки мусора в Ереване всегда осуществлялась, и будет осуществляться согласно договору с мэрией города, а существующие недоставки фиксируются и всегда предпринимаются средства по повышению эффективности работ уборки мусора и исключения отмеченных проблем. В начале августа мэрия Еревана оштрафовала компанию Sanitek на $25 тыс. за плохую уборку мусора. Компания Sanitek также была предупреждена о том, что в случае невыполнения услуг в соответствии с договором и надлежащим образом будут применены более строгие меры.