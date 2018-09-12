Среда, 12 Сентября 2018 16:51

АрмИнфо.Туркменистан, будучи полноправным участником мировой политики в качестве одного из деятельных членов ООН вносит свой весомый вклад в дело консолидации усилий международного сообщества по борьбе против угроз человечеству, прежде всего проявлений терроризма и радикализма. Как отмечает Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, сегодня борьба с терроризмом занимает стратегическую значимость в повестке многостороннего взаимодействия Туркменистана в рамках Сообщества Наций, наряду с такими глобальными задачами обеспечения безопасности, как разоружение и нераспространение, транспорт и энергетики, экологии и ряд других аспектов, обозначенных Целями устойчивого развития ООН.

При формировании своих подходов к проблеме обеспечения всеобщей безопасности, позиция Туркменистана базируется на фундаментальной концепции Президента Гурбангулы Бердымухамедова о целостности и неделимости этого понятия - как в геополитическом смысле, так и с точки зрения взаимосвязанности ее конкретных аспектов. Суть данной концепции заключается в том, что безопасность одной страны не может быть обеспечена в отсутствие безопасности в регионе, на континенте, в мире. Так же, как безопасность политическая или военная не будут долгосрочными и полноценными без обеспечения безопасности экономической, энергетической, продовольственной, без предупреждения и нейтрализации рисков и угроз экологического, техногенного характера, без эффективного противодействия международному терроризму, организованной преступности, распространению оружия массового поражения, другим глобальным вызовам.

Терроризм во всех его проявлениях является наиболее опасной угрозой всему человечеству, независимо от уровня развития тех или иных стран и регионов. Противодействие терроризму обретает особую актуальность в современную эпоху, когда ускоряются процессы глобализации, где одним из главных условий является обеспечение устойчивого развития стран и регионов в условиях мира и безопасности. Террористические движения обретают качественно новые формы в условиях ускоренного технико-технологического прогресса, развития средств массовой коммуникации, способов передачи информации, что требует эффективных мер противодействия.

Туркменистан как на национальном, так и на международном уровне предпринимает все необходимые меры и действия для борьбы с угрозами миру и безопасности, в том числе и против террористических и радикалистских проявлений.

Национальное законодательство Туркменистана дает четкое определение и устанавливает правовые основы в этой области. В частности, в Законе Туркменистана «О противодействии терроризму» определены правовые и организационные основы противодействия терроризму, полномочия и обязанности органов государственной власти, общественных объединений, иных организаций, должностных лиц, а также устанавливает гарантии правовой и социальной защиты граждан в связи с их участием в противодействии терроризму.

Закон Туркменистана определяет, что «терроризм – идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями либо иными лицами; общественно опасная деятельность, которая заключается в умышленном применении насилия путём захвата заложников, поджогов, убийств, пыток, устрашения населения и органов власти или совершения других посягательств на жизнь или здоровье невиновных людей или угрозы совершения каких-либо действий для достижения преступных целей».

Здесь же дается определение международного терроризма, а именно: «международный терроризм – общественно опасные насильственные деяния, осуществляемые в мировом или региональном масштабе террористическими группировками или организациями, в том числе при поддержке государственных органов отдельных государств, с целью достижения определённых целей, связанные с похищением, захватом, убийством ни в чём не повинных людей или угрозой их жизни и здоровью, разрушением или угрозой разрушения важных объектов, систем жизнеобеспечения, коммуникаций, применением или угрозой применения ядерного, химического, биологического и другого оружия массового поражения».

Очевидным фактом является то, что только совместными усилиями государств, при тесном взаимодействии с международными структурами можно успешно противостоять угрозе терроризма. В этом аспекте Туркменистана ведет тесное взаимодействие с другими государствами, а также с авторитетными международными структурами, прежде всего Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и другими.

Туркменистан тесно координирует свою деятельность с Организацией Объединённых Наций в борьбе с терроризмом, незаконным оборотом наркотических средств и другими угрозами. Стратегическое партнёрство Туркменистана с ООН носит долгосрочный характер, ведётся на системной основе, на схожих принципах и взглядах на конечный результат. В данном контексте, поддерживая усилия мирового сообщества по созданию эффективных международных механизмов противодействия терроризму, Туркменистан выступает за реализацию в полном объеме Глобальной контртеррористической стратегии ООН.

Все это свидетельствует о конструктивном и предметном сотрудничестве Туркменистана с международными структурами, как Контртеррористическое управление ООН, Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, а также с соседними государствами.

Туркменистан на практике подтверждает свою твёрдую приверженность выполнению положений Глобальной контртеррористической стратегии ООН, а также приданию этой работе выраженного регионального контекста, с учётом исторических, экономических, социальных, культурных и других особенностей того или иного региона мира. В этом отношении осуществление диалога высокого уровня в региональном измерении придает политический импульс государствам Центральной Азии в деле принятия необходимого взаимодополняющего и скоординированного стратегического подхода к борьбе с терроризмом. Консолидация усилий и выработка согласованного подхода стран региона к решению этой насущной проблемы способствует поиску и нахождению наиболее эффективных способов их решения.

Убедительным свидетельством признания международным сообществом миролюбивой политики Президента независимого нейтрального Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова стало принятие Резолюции «Роль Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии».

В целях обеспечения согласованности деятельности ООН в данной области была создана Целевая группа по осуществлению контртеррористических мероприятий. Офис координирует членство в Целевой группе по осуществлению контртеррористических мероприятий (ЦГОКМ), которое распространяется на 36 организаций системы ООН, Всемирную таможенную организацию и Интерпол. Контртеррористический центр Организации Объединенных Наций (ККОНТ), образованный в 2011 году в рамках ЦГОКМ, оказывает поддержку государствам-членам в наращивании потенциала в реализации Стратегии.

Туркменистан принимает участие в реализации проекта реализуемого Офисом Целевой группы по осуществлению контртеррористических мероприятий Контртеррористического центра Организации Объединенных Наций (ККТ) совместно с Региональным Центром ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии (РЦПДЦА) в Ашхабаде при поддержке Европейского союза и Норвегии. Совместно с Целевой группой по осуществлению контртеррористических мероприятий ООН и Европейским союзом Региональный центр по превентивной дипломатии реализовал проект по применению в Центральной Азии вышеназванной стратегии ООН. На встрече высокого уровня в Ашхабаде 30 ноября 2011 года организованной совместно Правительством Туркменистана, ЦГОКМ ООН, ЕС и РЦПДЦА, были одобрены Ашхабадская Заключительная Декларация и совместный План Действий по выполнению Глобальной контртеррористической стратегии ООН. Этот План Действий стал первым в мире документом такого рода. На протяжении последних лет были осуществлены проекты по реализации мероприятий, предусмотренных этим Планом. Завершающим мероприятием второго этапа проекта «К выполнению Совместного плана действий по реализации Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций в Центральной Азии» стала встреча «Диалог высокого уровня между странами Центральной Азии и ООН по реализации Глобальной контртеррористической Стратегии ООН» от 13 июня 2017 года в Ашхабаде. Основной целью встречи стало обсуждение задач по укреплению стабильности и безопасности, путей их решения.

В работе заседания принял участие Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреш, а также министры, высокопоставленные должностные лица, а также руководители структур контртеррористических агентств и органов национальной безопасности из Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана. На заседании был представлен обзор исполнения Совместного плана действий для Центральной Азии по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН на региональном уровне.

По итогам состоявшейся встречи была принята Совместная Декларация об укреплении регионального сотрудничества в борьбе с терроризмом. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, приветствовал принятие странами Центральной Азии Ашхабадской декларации о противодействии терроризму, а также их постоянные усилия по реализации Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций и ее Совместного плана действий для Центральной Азии. Декларация выразила поддержку инициативы Генерального секретаря по реформированию контртеррористической структуры Организации Объединенных Наций путем создания нового Управления по борьбе с терроризмом и признала важность усилий Сообщества Наций по борьбе с терроризмом в регионе.

В конце апреля 2018 года в Ашхабаде состоялось Совещание высокого уровня на тему «На пути к комплексной реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН в Центральной Азии», а также была запущена третья фаза совместного проекта в поддержку Совместного плана действий для Центральной Азии. Первая и вторая фазы проекта были осуществлены в 2010-2017 годах и посвящены рассмотрению четырех основных направлений Глобальной стратегии для составления рекомендаций по разработке СПД, который был принят в Ашхабаде в декабре 2011 года.

Выступая на совещании, Заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, глава Контртеррористического управления ООН Владимир Воронков отметил, что основные мероприятия проекта будут включать оказание целенаправленной поддержки в разработке национальных и региональных стратегий по борьбе с терроризмом и предотвращения насильственного экстремизма, дальнейшее укрепление потенциала стран Центральной Азии в приоритетных областях, определенных в СПД для Центральной Азии и содействие обмену передовым опытом в регионе и за его пределами.

Выступая на встрече заместитель министра иностранных дел Туркменистана С.Г.Бердымухамедов, заявил о дальнейшей готовности Туркменистана предложить сотрудничество с КТЦООН по реализации Ашхабадского плана действий Контртеррористической стратегии ООН. В данном контексте туркменская сторона выступила с рядом конкретных предложений в данном направлении с использованием РЦПДЦА.

В завершение форума было принято Заявление по итогам Совещания высокого уровня «На пути к комплексной реализации Глобальной Контртеррористической Стратегии ООН в Центральной Азии». В перспективе ожидается, что новая фаза совместной региональной контртеррористической инициативы РЦПДЦА и КТЦООН под названием «На пути к комплексной реализации Глобальной Контртеррористической Стратегии ООН в Центральной Азии» будет направлена на дальнейшее укрепление потенциала стран Центральной Азии в сфере борьбы с терроризмом и предотвращения насильственного экстремизма на стратегической основе.

Одним из актуальных и острых проблем является ликвидация источников финансирования терроризма, где особого внимания требует борьба с незаконным оборотом наркотиков. В Туркменистане, под руководством Президента Гурбангулы Бердымухамедова ведется масштабная работа в данном направлении, включая совершенствование законодательно-правовой базы и организационной основы этой работы.

Туркменистан ведет тесное, эффективное и целенаправленное взаимодействие с государствами-соседями, а также со специализированными структурами ООН, прежде всего, с Управлением по наркотикам и преступности. Приняты и реализуются долгосрочные национальные программы по борьбе с наркоманией и наркотрафиком, что дают очевидные результаты.

Таким образом, Туркменистан на практике осуществляет внешнеполитическую деятельность, направленную против угроз и опасностей миру, внося свой достойный вклад в дело консолидации международных усилий.

Департамент международной информации МИД Туркменистана