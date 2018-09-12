Среда, 12 Сентября 2018 16:11

АрмИнфо. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял Генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томаса Гремингера, с которым обсудил карабахский вопрос и действия нового премьера Армении Никола Пашиняна в карабахском направлении.

<Ильхам Алиев подчеркнул, что новый премьер-министр Армении с первых дней выступал с противоречивыми заявлениями по урегулированию конфликта и эти заявления, как минимум, вызывают удивление. Алиев заявил о неприемлемости тезиса армянского премьера о том, что Азербайджан должен вести переговоры с Нагорно-Карабахской Республикой, а также подчеркнул, что в целом, у азербайджанской стороны складывается мнение, что Пашинян всячески стремится сорвать переговорный процесс>, - цитирует президента Азербайджана <Интерфакс-Азербайджан>.

Бакинский «Интерфакс» отмечает, что «Ильхам Алиев призвал Генсека ОБСЕ не оставаться в стороне от текущей политической ситуации в Армении и обратил внимание Томаса Гремингера на массовые нарушения прав человека, аресты политических противников и появление нового диктаторского режима в Армении».