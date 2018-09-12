Среда, 12 Сентября 2018 16:07

АрмИнфо. Партия <Наследие> выражает свою обеспокоенность в связи с незаконной записи телефонного

разговора директора Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна и начальника Специальной следственной службы Сасуна Хачатряна.

Как отчемается в сообщении "Наследия" "произошедшее указывает на важность проведения радикальных реформ и необходимости кадровых изменений в Службе национальной безопасности (СНБ)". Партия "Наследие" призывает правоохранительные органы быть последовательными в выявлении авторов записи телефонного разговора и привлечении виновных к ответственности. Также партия рекомендует соответствующим правительственным учреждениям сохранять максимальное спокойствие, воздерживаться от резких действий, которые могут противоречить принципам гражданских свобод.

Отметим, 11 сентября в сети появилась <прослушка> телефонного разговора директора СНБ и начальника ССС, на которой в ходе 8-минутного разговора главы силовых структур обсуждают арест экс-президента Армении Роберта Кочаряна, а также уголовные дела, возбужденные против генсека ОДКБ Юрия Хачатурова и бывшего министра обороны Микаела Арутюняна.