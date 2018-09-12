Среда, 12 Сентября 2018 15:53

АрмИнфо. Ряды вооруженных сил Армении во время событий 1-го марта 2008 года не редели. Об этом 12 сентября в беседе с журналистами заявил начальник Генерального штаба ВС Армении Артак Давтян, касаясь ситуации о состоянии армии во время событий 1-го марта 2008 года, когда он занимал должность начальника оперативного управления ГШ ВС РА.

"Вы задаете больше вопросов, чем следователи. Всю информацию, известную мне о событиях 10-летней давности, я сообщил соответствующим органам. Идет уголовное дело и в его рамках будут выяснены все обстоятельства, я не могу комментировать вопросы, касающиеся материалов уголовного дела", - заявил Давтян.

На вопрос о том, что в указанный период из-за переброски войск в Ереван передний край оказался "поредевшим", Давтян заверил, что это не так. " Я могу сказать, что передовая не поредела. Работа велась в штатном режиме. Я, как начальник оперативного управления, был ответственен за боевое состояние войск, и могу сказать, что не нужно связывать эти действия с ситуацией на передовой", - сказал Давтян.

В этом контексте он напомнил, что 5 марта 2008 года на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения произошла диверсионная вылазка, которая была пресечена армянскими вооруженными силами и дорого обошлась противнику. "Тогда, противник потерял 10-12 человек, а у нас было двое раненых. Для сравнения: в 2014-15 г.г. было 80 таких попыток на границе, с чем их связывать, решайте сами", - заметил Давтян.

Отвечая на озвученное накануне утверждение о том, что армия стреляла по жилым домам в Ереване, Давтян категорично заявил, что армия не стреляла. "Армия не стреляла. Если и стреляли, то отдельные люди. Говорить об армии в целом нельзя. Такого приказа не было", - сказал начальник ГШ. На попытку выяснить, соответствует ли действительности утверждение премьер-министра Никола Пашиняна о том, что пересменки не проводились, Артак Давтян дал положительный ответ. Вместе с тем, он заверил, что у следователей наверняка больше информации, чем у него.

Отметим, что 11 сентября в ходе пресс-конференции в Ереване глава Специальной следственной службы Сасун Хачатрян заявил, что есть конкретные доказательства вовлеченности вооруженных сил в события 1-го марта, причем уже с 23 февраля 2008 года. По его словам, также есть доказательства, что армия стреляла в направлении окон жилых домов. "Кроме того, есть фактические доказательства того, что из складов Минобороны РА охранникам олигархов были розданы военное обмундирование и бронежилеты. И понятно с какой целью: чтобы не отличались от военнослужащих и осуществляли провокации", - отметил глава ССС.