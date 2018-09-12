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 Среда, 12 Сентября 2018 15:46
Ани Мшецян

В связи с участившимися обстрелами приграничных сел Армении со стороны ВС Азербайджана омбудсмен РА опубликовал внеочередной отчет

В связи с участившимися обстрелами приграничных сел Армении со стороны ВС Азербайджана омбудсмен РА опубликовал внеочередной отчет

АрмИнфо. В связи с участившимися обстрелами приграничных сел Армении вооруженными силами Азербайджана, омбудсмен Арман Татоян опубликовал внеочередной отчет.

 

Как сообщает пресс-служба омбудсмена, 11 сентября вооруженные силы Азербайджана обстреляли село Вазашен Тавушской области. Согласно видео, опубликованного одним из жителей села, было очевидно, что стреляли в мирное население села. Данную информацию подтвердили и другие жители, а также руководство данного села.

Села Тавушской области Баганис, Воскеван, Коти и Вазашен со 2-го сентября систематически подвергаются обстрелам со стороны ВС Азербайджана. Данные обстрелы производились по жилым домам мирного населения. В ходе обстрела села Воскеван были повреждены дома и стены, а также бытовая техника.

По указанию защитника прав человека на данный момент по этим обстрелам производятся работы по сбору информации. На основе собранных доказательств будет составлен внеочередной отчет на английском и французском языках. Доклад будет отправлен как международным организациям, так и соответствующим государственным и общественным правозащитным организациям Армении. 

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