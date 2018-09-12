Среда, 12 Сентября 2018 15:25

АрмИнфо.Рост числа нарушение режима прекращения огня на армяно-азербайджанской госгранице в Тавушском направлении не обусловлено командно-штабными учениями "Шант-2018", поскольку радикальных изменений в канун учений не зафиксировано. Об этом 12 сентября в беседе с журналистами заявил начальник Генштаба ВС Армении Артак Давтян коснувшись ситуации на армяно-азербайджанской границе в северо-восточном направлении.

"Однако, в разрезе последних 10 дней участилось количество обстрелов со стороны противника в направлении наших населенных пунктов. Ущерба на данный момент нет, выстрелы в основном были направлены на оказание морально-психологического давления. Но такие действия были. В частности, вчера обстрелу подвергся участок дороги Воскепар-Баганис, позавчера - села Коти, Чинари, Вазашен. Армянская сторона воздержалась от обстрелов населенных пунктов противника, и огонь открывался по огневым точкам ВС Азербайджана", - отметил Давтян.

По словам начальника ГШ, после обстрела того или иного населенного пункта устанавливается контакт с главой общины, чтобы узнать о том, нанесен ущерб или нет. Но, в любом случае, по его словам, армянская сторона дает адекватный ответ на все действия противника. Говоря о других участках границы, Давтян заявил, что, по сравнения с другими годами, есть активность. "Речь идет о Нахиджеванском направлении. И это обусловлено объективными и субъективными причинами. Однако ГШ не видит ничего, что могло бы вызвать обеспокоенность. Также не видим причин для обострения ситуации",- отметил Давтян.