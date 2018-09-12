Среда, 12 Сентября 2018 14:58

АрмИнфо.Участие в гуманитарной миссии в Сирии исходит из интересов Армении. Об этом 12 сентября в Ереване в беседе с журналистами заявил министр обороны Армении Давид Тоноян,

"Речь идет об отправке подразделения в составе около 100 военных специалистов - врачей, саперов и личного состава для обеспечения их безопасности. Сроки отправки зависят от завершения подготовки правовой базы для дислокации и технического содействия", - подчеркнул Тоноян.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Армения и Россия скоро осуществят совместную гуманитарную программу в Сирии. Он добавил, что это будет полностью гуманитарная программа, которая не будет включать в себя какой-либо военной составляющей. Позже стало известно об отправке армянских саперов и военных медиков в Сирию для участия в совместной с Россией гуманитарной операции.