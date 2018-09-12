Среда, 12 Сентября 2018 14:57

АрмИнфо.Армения находится в постоянном контакте с представителями Международного Комитета Красного Креста по вопросу армянских пленных, так как это единственная возможность. Об этом 12 сентября в Ереване в беседе с журналистами заявил министр обороны Армении Давид Тоноян.

"Визиты осуществляются, периодически получаем информация. Но, учитывая, что это гражданские лица, вовлеченность МО Армении ограничена. Полагаю, что в скором времени у нас будет хорошая новость", - резюмировал Тоноян.

Отметим, что сегодня в азербайджанском плену находится трое лиц армянской национальности.