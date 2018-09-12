Среда, 12 Сентября 2018 14:56

АрмИнфо.Правительство Армении и весь армянский народ мобилизовали свои силы, чтобы принять участников Международной организации Франкофонии в лучших традициях гостеприимства.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 12 сентября на открытии XI конференции неправительственных организаций, национальных и международных, франкоязычных стран, которая пройдет с 12 по 14 сентября в Ереване. Свою приветственную речь премьер-министр полностью произнес на французском, сорвав аплодисменты собравшихся.

По словам главы правительства, произошедшие в Армении события доказали силу гражданского движения. "Эти события, в которых участвовали молодежь, женщины, мужчины, доказали силу гражданского общества, степень важности в нашей стране демократии, солидарности, и эти ценности мы разделяем с нашими друзьями из Франкофонии. С гордостью отмечаю важность того, что наша страна принимает участников Франкофонии", - заявил Пашинян. Глава армянского правительства выразил надежу на то, что этот саммит будет способствовать развитию Франкофонии во всем мире, и Армения станет дипломатическим центром Франкофонии. "Уверен, что саммит будет незабываемым событием, и мы зафиксируем большие успехи", - сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Генсек международной организации Франкофонии Микаэль Жан, в свою очередь, отметила, что к проведению 17-го саммита Франкофонии Армения готовилась с присущей ей гостеприимностью. "Для нас большая честь проводить саммит в стране, где произошла бархатная революция и мирная смена власти", - заявила она. Позже, выступая перед журналистами, председатель Международной организации Франкофонии Микаэль Жан отметила, что речью армянского премьера был впечатлен весь зал. "Власти Армении показывают, что принимают также и французский, как международный язык общения. Я видела выражения лиц собравшихся. Это было невероятно", - заявила она.

Напомним, что МОФ насчитывает 58 государств-членов, а также 26 стран­наблюдателей. В XI конференции неправительственных организаций принимают участие около 200 представителей франкоязычных стран.