Среда, 12 Сентября 2018 14:28

АрмИнфо. Авторитет Нурсултана Назарбаева и страны в целом являются залогом успеха международного посредничества страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИД РК. Об этом заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко заявил в своем выступлении на 13-м ежегодном Бледском стратегическом форуме, проходившем в Словении 10-11 сентября на тему «Bridging the Divide» («Преодолевая разрыв»).

Выступая на панельной сессии «Медиаторство в новом многополярном мире - между ожиданиями и реальностью», Р. Василенко проинформировал участников форума о приоритетах казахстанской внешней политики, направленной на сотрудничество и развитие многосторонней дипломатии, а также мирное и, предпочтительно, превентивное урегулирование конфликтов.

В этой связи было отмечено, что Казахстан с момента обретения независимости вносит значительный вклад в укрепление международной безопасности, а также разрешение кризисных ситуаций путем мирных переговоров политико-дипломатическими средствами.