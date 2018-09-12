Среда, 12 Сентября 2018 14:22

АрмИнфо. Казахстан совместно с Международным союзом электросвязи (ITU) готов внедрять связь пятого поколения, шире использовать негеостационарные спутники для предоставления широкополосного интернета. Об этом заявил министр информации и коммуникаций Даурен Абаев, выступая с докладом на Всемирном форуме Международного союза электросвязи в ЮАР, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИК РК.



Как сообщалось ранее, с 10 по 13 сентября в городе Дурбан Южно-Африканской республики проходит Всемирный форум Международного союза электросвязи - ITU Telecom-2018 World. Казахстан на мероприятии представляет глава Министерства информации и коммуникаций РК Даурен Абаев. В рамках форума состоялся круглый стол министров, в ходе которого обсуждались вопросы создания правительствами условий для развития интеллектуальных цифровых технологий, устранение рисков нового цифрового мира и финансирование развития цифровых технологий.

В своем докладе Даурен Абаев отметил важность развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и их вклад в развитие глобальной экономики и повышение качества жизни. Рассказывая об успехах и вызовах, стоящих перед нашей республикой, министр подчеркнул особую роль государственной программы «Цифровой Казахстан», которая позволит нам выйти на качественно новый этап развития ИКТ-отрасли. Глава профильного ведомства заверил, что совместно с Международным союзом электросвязи Казахстан готов внедрять связь пятого поколения, шире использовать негеостационарные спутники для предоставления широкополосного интернета. Также в рамках форума министр провел встречу с генеральным секретарем Международного союза электросвязи Хоулинем Чжао, встретился с директором Бюро развития электросвязи МСЭ Брахимом Сану, председателем Комиссии по коммуникациям и информационным технологиям Саудовской Аравии Абдулазизом Бин Салем Ал Руаисом и с заместителем министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Эльмиром Тофигом оглу Велизаде. ITU Telecom-2018 World - ведущая международная площадка, объединяющая представителей правительств и индустрии связи для обсуждения на высоком уровне создания глобальной ИКТ- инфраструктуры.