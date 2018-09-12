Среда, 12 Сентября 2018 14:08

АрмИнфо.Министр обороны Армении Давид Тоночян отказался давать оценку информации о вовлеченности армии в события 1 марта 2008 года.

"Я не могу давать оценку действиям органонов предварительного следствия и прокуратуры. Это не правильно. ВС Армении были вовлечены в первомартовские события - это факт. И были вовлечены в рамках осуществления своих обязательств при военном положении. Они выполняли свои обязательства, а что произошло во время выполнения этих обязательств, выяснит следствие", - сказал Тоноян 12 сентября в Ереване в беседе с журналистами.

На вопрос, не скажется ли эта информация на морально-психологическом состоянии войск, министр обороны заверил, что морально-психологическое состояние войск всегда высокое вне зависимости от политических событий.

Отметим, что 11 сентября в ходе пресс-конференции в Ереване глава Специальной следственной службы Сасун Хачатрян заявил, что есть конкретные доказательства вовлеченности Армении в 1-мартовские события, причем уже с 23 февраля 2008 года. По его словам, также есть доказательства того, что армия стреляла в людей и в направлении домов. "Кроме того, есть фактические доказательства того, что из складов Минобороны РА охранникам олигархов были розданы военное обмундирование и бронежилеты. И естественно, понятно с какой целью: чтобы не отличались от военнослужащих и осуществляли провокации", - отметил глава ССС. При этом он добавил, что самым большим преступлением было то, что военнослужащих превратили в наемников, и есть конкретные списки военных, которые получали денежные средства от олигархов и чиновников для выполнения той или иной цели.