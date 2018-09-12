Среда, 12 Сентября 2018 14:06

АрмИнфо.Армения придает важное значение приобретению и внедрению в Вооруженных силах многофункциональной авиации. Об этом 12 сентября в Ереване в беседе с журналистами заявил министр обороны Армении Давид Тоноян.

По его словам, этот вопрос в числе приоритетов Армении. "Сейчас ведутся переговоры по этому вопросу", - отметил он. На уточняющий вопрос АрмИнфо, какое количество самолетов армянская сторона намеревается приобрести, Тоноян в частности, сказал: "Много".