Среда, 12 Сентября 2018 13:44

АрмИнфо.Ситуация на армяно-азербайджанской госгранице стабильная. Об этом 12 сентября в Ереване в беседе с журналистами заявил министр обороны Армении Давид Тоноян, комментируя обстрел ВС Азербайджана армянского приграничного села Баганис.

"Периодически бывают нарушения режима прекращения огня, на которые наши ВС отвечают и ситуация стабилизируется. Причин для беспокойства нет",- отметил он. При этом министр выразил убеждение, что это не связанно с командно-штабными учениями "Шант-2018"