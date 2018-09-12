Среда, 12 Сентября 2018 13:43

АрмИнфо.Факт прослушки телефонного разговора глав СНБ и ССС является весьма тревожным. Об этом 12 сентября в беседе с журналистами заявил председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян.

"Очень тревожно, что произошел подобный непристойный инцидент, сам факт, что можно прослушивать главу СНБ, вызывает недоумение", - подчеркнул спикер.

При этом Баблоян отказался комментировать то обстоятельство, что, согласно записи, судья, звонит главе СНБ, чтобы проконсультироваться относительно принимаемых вердиктов.

Что касается заявлений Никола Пашиняна о том, что последний осуществит рейд в отношении олигархов, Баблоян заявил: "Мы должны осуществлять наши шаги по 4 направлениям - обеспечивать безопасность в стране, развивать экономику, улучшить условия жизни наших граждан и укрепить демократию. То есть любое отступление от этих целей для меня неприемлемо".

Отметим, что 11 сентября в социальной сети появилась аудиозапись телефонных разговоров директора СНБ Артура Ванецяна и главы ССС Сасуна Хачатряна.

Собеседники обсуждали уголовные дела в отношении второго президента Роберта Кочаряна и генсека ОДКБ Юрия Хачатурова. Кроме того, глава СНБ заявляет, что ему звонил судья и консультировался, какое решение вынести по уголовному делу в отношении Роберта Кочаряна. Подлинность записи признали как премьер-министр Армении Никол Пашинян, так и сами участники беседы