Среда, 12 Сентября 2018 12:42

АрмИнфо. Комиссия по политическим вопросам и вопросам демократии Парламентской ассамблеи Совета Европы обсудила внутриполитическую ситуацию в Армении. Об этом на своей страничке в Facebook написала глава армянской делегации в ПАСЕ, член РПА, вице-спикер парламента Армении, экс-министр юстиции Арпине Ованнисян.

Согласно сообщению Ованнисян, "европейские парламентарии, в частности, обсудили вопросы, связанные с резким ограничением в республике свободы слова и плюрализма на фоне последних внутриполитических событий, активную пропаганду ненависти инакомыслию, уголовные дела в отношении представителей бывшего правящего режима, попытки давления на законодательную и судебную власти со стороны исполнительной, инициативу конституционных реформ, как попытку премьера Армении сохранить свою власть".

Она так же сообщила, что члены армянской делегации в этой связи представили своим европейским коллегам факты, видеоматериалы и публикации СМИ. Была обсуждена также вброшенная вчера в сеть несанкционированная аудиозапись телефонного разговора между главами Службы национальной безопасности и Специальной следственной службы Армении.

В результате, как пишет Ованнисян, Комиссия по политическим вопросам и вопросам демократии приняла решение обратиться в Мониторинговую комиссию ПАСЕ с предложением провести в Армении досрочный мониторинг на предмет обеспечения свободы слова, независимости законодательной и судебной властей от исполнительной, а также законности последних громких уголовных преследований.