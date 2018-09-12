Среда, 12 Сентября 2018 12:18

АрмИнфо. Инициативная группа партии "Сасна Црер" согласна с необходимостью любой ценой удержать победу народа, а также с оценками премьер-министра о деятельности представителей бывшего режима против правительства Армении. Об этом говорится в заявлении партии, поступившем в АрмИнфо.

Как сообщает пресс-служба партии, в заявлении, в частности, отмечается, что прежний режим с применением силы и фальсификаций захватил государство, превратив его в инструмент исполнения своих преступлений. "Они опирались на поддержку Российской Федерации, осуществляющей колониальную политику. И сейчас они не только не хотят отступить, а напротив, готовятся осуществить контрреволюцию, осуществляя в этом направлении свои первые шаги", - говорится в заявлении. Партия поддерживает премьер-министра в его решении воспрепятствовать реваншу прежних властей Армении и его решимость привлечь к уголовной ответственности всех преступников. "Мы вновь призываем освободиться от ограничений, которые накладывает лживая конституция и буква закона, которые стали угрозой для власти народа. И руководствоваться волей народа, которая и является Конституцией. Прошлый и настоящий опыт Армении доказывает, что после смены системы необходим "переходный период", в ходе которого должны быть свойственное данному этапу чрезвычайное управление страной", - подчеркивается в заявлении. Переходное управление должно осуществляться посредством переходной демократии, основным компонентом которой является правосудие переходного периода.