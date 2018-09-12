Среда, 12 Сентября 2018 12:00

АрмИнфо. Конституция Армении запрещает прослушивание телефонных разговоров. Об этом говорится в заявлении Омбудсмена Армении Армана Татояна в связи с публикацией в сети записи телефонного разговора

глав Службы национальной безопасности и Специальной следственной службы. В заявлении Омбудсмена на сей счет, в частности, говорится: "Приватность общения гарантирована на конституционном уровне и может быть ограничена на том же уровне в целях, установленных в законном порядке. В связи с незаконной просушкой тайного разговора между главами СНБ и ССС Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело. Офис Омбудсмена будет следить за ходом дела".

При этом в заявлении отмечается, что в ходе расследования любого уголовного дела должны быть гарантированы права лиц, вовлеченных в процесс, который должен проводиться объективно и быть ограничен от любого воздействия. В этом аспекте офис Омбудсмена констатирует заявления органов уголовного преследования о том, что в последнее время на них пытаются оказать давление. "Любой подобный случай должен стать предметом расследования", - говорится в сообщении защитника прав человека. Кроме того, Омбудсмен подчеркивает, что судебная система независима от любого органа или человека. "Судья сам должен своим поведением показать, что он независим от кого бы то ни было, и должен принимать решения, руководствуясь исключительно своим внутренним убеждением на основании представленных доказательств. В соответствии с данными, полученными из телефонной беседы, судья сам обратился к главе СНБ и попросил обеспечить направление по конкретному уголовному делу. Подобное явление вызывает крайнюю обеспокоенность, так как эта практика ставит под удар авторитет судьи и судебной системы в стране. Судья не должен иметь незаконного общения с правоохранительными органами, идти на шаги, ограничивающие его независимость, более того, также, недопустимо вмешательство этих структур в работу судей", - говорится в заявлении.

Что касается последних громких арестов, Омбудсмен отмечает, что они должны иметь конкретные правовые основания, полноценно изложенные в законодательстве, в каждом конкретном случае они подлежат судебной проверке. "Лишение свободы не должно быть методом получения сведений, оно должно быть результатом полученных сведений",- подчеркивает защитник прав человека Армении.

Отметим, что в сети появилась запись телефонного разговора директора Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна и начальника Специальной следственной службы Сасуна Хачатряна. Они в ходе 8-минутного разговора обсуждают возможный арест экс-президента Армении Роберта Кочаряна, а также уголовные дела, возбужденные против генсека ОДКБ Юрия Хачатурова и бывшего министра обороны Микаела Арутюняна. Все трое, напомним, обвиняются в свержении конституционного строя во время поствыборных событий 2008 года, повлекших за собой гибель 10 человек. Напомним, что в записи разговора главы СНБ Артура Ванецяна и главы ССС Сасуна Хачатряна стороны обсуждают арест второго президента Армении Роберта Кочаряна, а также опасность заключения под стражу секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова, так как <Россию еле успокоили>. Ванецян дает Хачатряну юридическую консультацию о том, какую меру пресечения можно избрать в отношении Хачатурова вместо ареста. Речь также заходит о бывшем министре обороны Михаиле Арутюняне, адвокате Ваге Григоряне, другом экс-министре обороны Сейране Оганяне и др.

В начале разговора Хачатрян рассказывает Ванецяну о том, что заявил Роберт Кочарян, когда увидел тайный приказ Микаела Арутюняна, что и

стало основанием для начала в их отношении уголовного преследования (согласно данному приказу, якобы, армия вовлекалась в события 1 марта 2008 года, ред.). Хачатрян заявляет, что адвокат Кочаряна, Рубен Саакян заявил, что это политическое преследование, попросил данные всех следователей, участвующих в деле. "В общем, занимается глупостями",- заявляет Сасун Хачатрян. В ответ на вопрос Ванецяна о том, как отреагировал на приказ Кочарян, Хачатрян заявляет: "Он был в бешенстве".

Далее Ванецян признается: "Мне позвонил судья, который должен вынести приговор об аресте. Он был напуган, сказал, что должен посмотреть все основания до вынесения вердикта, я сказал смотри, но Кочарян должен быть арестован в любом случае".

Далее речь заходит об аресте Хачатурова, Ванецян считает, что это повлечен "негодование" России и просит не применять в его отношении арест. Хачатрян в ответ на это заявляет, что такое указание было дано премьером Пашиняном. И отмечает, что Хачатуров отказывается давать показания, а если "посидит дней 3-4 сразу заговорит".