Среда, 12 Сентября 2018 11:38

АрмИнфо.В Анкаване стартовал Digithon с участием сотрудников Beeline в Армении.



В рамках Digithon-а сотрудники разных функций Beeline создают прототипы инновационных цифровых услуг. В этом году в армянском этапе корпоративного цифрового марафона участвуют 4 команды. В качестве основной темы конкурса выбрана монетизация данных, которая является актуальным вопросом сферы телекоммуникаций.



Digithon в соответствии с правилами хакатонов длится 24 часа. За это время команды должны разработать прототипы своих решений. Всем командам своими советами помогают специально выбранные менторы – специалисты компании в области ИТ, маркетинга и коммерции.



«Мы в Beeline всегда поощряем инновационность и активность. У нас работают прекрасные специалисты, и для нас важно обеспечить им творческую атмосферу. Цель этого конкурса – с одной стороны объединить сотрудников разных отделов вокруг общей задачи, с другой – разработать новые идеи, чтобы мы могли предоставлять нашим клиентам еще более простые и удобные услуги», - отметил Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.



Отметим, что победитель локального этапа отправится на глобальный Digithon в Амстердам, где расположена штаб-квартира группы VEON.