|Тоноян: Ситуация на армяно-азербайджанской госгранице стабильная
|Тоноян: Армения ведет с Россией переговоры о военном кредите на 100 млн долларов
|Ара Баблоян: Факт прослушки телефонного разговора глав СНБ и ССС является весьма тревожным
|Премьер-министр Армении не видит следа внешних сил в осуществлении прослушки глав СНБ и ССС страны
|ВС Азербайджана обстреляли приграничное село Баганис
|Арпине Ованнисян: Комиссия по политическим вопросам и вопросам демократии приняла решение обратиться в Мониторинговую комиссию ПАСЕ с предложением провести в Армении досрочный мониторинг
|Партия "Сасна Црер" поддерживает премьер-министра в его решении воспрепятствовать реваншу прежних властей Армении
|Омбудсмен Армении считает недопустимым прослушивание и публикацию телефонных разговоров глав СНБ и ССС
|Сотрудники Beeline в Армении участвуют в очередном Digithon-е в Анкаване
|Зограбян: Если сегодня появилась политическая сила, желающая монополизировать власть, значит, ее цели изначально были нечестными
|МИД: Нарушения режима перемирия Азербайджаном носят постоянный характер
|Балаян: Встреча Алиев-Пашинян на данный момент не планируется
|Глава МИД Армении совершит ряд зарубежных визитов
|Офис Кочаряна выступил с заявлением в связи со скандальной аудиозаписью разговора директора СНБ и начальника ССС
|Балаян: Пашинян примет участие в заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
|Балаян: Визит Пашиняна во Францию был запланирован заранее
|По факту обнародования аудиозаписи телефонного разговора между директором СНБ с председателем ССС возбуждено уголовное дело
|Армения и Таджикистан признают дипломы выпускников своих вузов
|Премьер-министр РА: Роберт Кочарян и Серж Саргсян должны предстать перед судом за совершенные против народа преступления
|Никол Пашинян созвал заседание Совета безопасности
|Премьер-министр РА: Для Армении большая честь и ответственность провести 17-ый саммит Франкофониии
|Партия "Оринац еркир" выражает свою поддержку руководителям Службы национальной безопасности и Специальной следственной службы
|Эдуард Шармазанов возмущен сутью разговора глав СНБ и ССС на вброшeнной в сеть записи их телефонного разговора
|Глава парламентской комиссии призвал сформировать комиссию для изучения аудиозаписи телефонного разговора директора СНБ и главы ССС
|ССС проверяет информацию о российском гражданстве бывшего главы Минобороны РА Микаэла Арутюняна
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 12-го сентября
|В отношении Кочаряна возбуждено новое уголовное дело, он обвиняется в отмывании денег
|Ванецян: Я на 99,9% уверен, что прослушку вели не из нашей структуры
|Клиенты Конверс Банка вновь получили возможность насладиться аргентинским танго
|Лена Назарян: Из записи разговора главы СНБ с главой ССС стало очевидно, что "никто не дает судьям никаких инструкций"
|Специальная следственная служба Армении предпринимает шаги по исключению возможности отъезда из страны Сейрана Оганяна
|Глава ССС: Военнослужащий Тигран Абгарян был убит спецназом
|Директор СНБ Армении опасается за безопасность своих родных
|Первый президент Армении Левон Тер-Петросян будет допрошен в рамках дела о событиях 1 марта.
|Глава ССС Армении «вспомнил» о недопустимости публикации личных данных без ведома и разрешения
|Пашинян дал политический комментарий скандальной записи разговора глав СНБ и ССС, появившуюся в сети
|Директор СНБ Артур Ванецян готов подать в отставку, если в какой-то момент будет на то общественный запрос
|Директор Службы нацбезопасности Армении Артур Ванецян в ходе пресс-конференции подтвердил подлинность записи, опубликованной в сети.
|Мнацаканян: Для Армении большая честь и ответственность проведение в Ереване 17-ого саммита Франкофонии
|Рабочая группа дистанционного обучения Министерства обороны РА заняла первое место
|Мнацаканян: Армения продолжит оказывать содействие Сирии исключительно в гуманитарном аспекте
|Ивета Тоноян: Любой, кто пытается очернить доброе имя партии "Процветающая Армения", должен ответить за это со всей строгостью закона
|Эдуард Шармазанов: Чем больше руководитель блока "Мой шаг" будет говорить, тем меньше у него шансов на то, что здравомыслящие люди отдадут его блоку свой голос
|Мнацаканян: Информация о встрече с главой МИД Азербайджана будет сообщена в надлежащие сроки
|Ара Баблоян: Конституционные изменения в Армении возможны только в случае политического консенсуса
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 11-го сентября
|Парламент Армении утвердил кандидатуру Карена Карапетяна в должности члена Аудиторской Палаты
|Армен Ашотян: Очевидно, что граждане Армении ждали от премьера большего, чем вечная борьба с прежней властью
|Конверс Банк - генеральный спонсор 12-го ежегодного международного музыкального фестиваля
|Парламент Армении приступил к обсуждениям по кандидатуре председателя Кассационного суда страны
|С 13 по 15 сентября температура воздуха в Армении поднимется на 4-6 градусов
|Высшие учебные заведения Армении оказались в демографическом кризисе
|Иранец через КПП "Карчевань" попытался ввезти в Армению запрещенные к ввозу таблетки полусинтетического опиоида
|Мнацаканян: Армения придает важное значение отношениям с Грузией
|Армения и Чехия будут сотрудничать в сфере борьбы с преступностью
|В Армении при отчуждении имущества на государственные и общественные нужды потребуется его полное описание
|Национальное Собрание Армении в первом чтении внесло поправки в закон "О беженцах и убежище"
|Службы МЧС, "Скорой помощи" и Полиции Армении получат возможность доступа к личным данным граждан в экстренных ситуациях
|Работодатель в Армении не сможет увольнять сотрудников без уважительной причины
|В Армении будут введены ограничения на деятельность саун, бань и парилок
АрмИнфо."Мы не желаем политизировать предвыборную кампанию в Совет старейшин Еревана, но пусть никто не сомневается в том, что мы можем это сделать, и в этом случае ни одна политическая сила, участвующая в выборах, не сумеет противостоять нам". Об этом на встрече с ереванцами заявила кандидат в мэры от партии "Процветающая Армения" Наира Зограбян.
При этом она заметила, что ППА не хочет придавать предвыборной кампании политический окрас, поскольку ереванцев больше волнуют транспортные проблемы, вопросы с уборкой мусора и ремонтом обветшалых лифтов. "Но, уверяю вас, политические силы, руководствующиеся принципом - против нас нет игры, как показывает опыт, не имеют долгой жизни. Кроме того, от имени народа не имеет права говорить ни одна политическая сила - от имени народа может говорить только народ",- отметил она.
Зограбян также заявила, что, деля общество на "белых и черных", невозможно добиться его благосостояния, поскольку потенциальные инвесторы не вкладывают средства в странах с постоянной турбулентностью. <Мы за последние годы боролись против политической монополии Республиканской партии, и если сегодня нашлась политическая сила, желающая монополизировать власть, значит ее цели не были честными, значит революция не основывалась "на любви и солидарности">, - заявила Зограбян. Кроме того, она призвала ереванцев не верить тем политическим силам, которые утверждают, что никогда не совершали ошибок. "Но могу сказать одно - на партии "Процветающая Армения" нет крови и ворованных денег",- заверила кандидат, при этом выразив уверенность в том, что на этот раз выборы пройдут свободно и справедливо.
|Тоноян: Ситуация на армяно-азербайджанской госгранице стабильная
|Тоноян: Армения ведет с Россией переговоры о военном кредите на 100 млн долларов
|Ара Баблоян: Факт прослушки телефонного разговора глав СНБ и ССС является весьма тревожным
|Премьер-министр Армении не видит следа внешних сил в осуществлении прослушки глав СНБ и ССС страны
|ВС Азербайджана обстреляли приграничное село Баганис
|Арпине Ованнисян: Комиссия по политическим вопросам и вопросам демократии приняла решение обратиться в Мониторинговую комиссию ПАСЕ с предложением провести в Армении досрочный мониторинг
|Партия "Сасна Црер" поддерживает премьер-министра в его решении воспрепятствовать реваншу прежних властей Армении
|Омбудсмен Армении считает недопустимым прослушивание и публикацию телефонных разговоров глав СНБ и ССС
|Сотрудники Beeline в Армении участвуют в очередном Digithon-е в Анкаване
|Зограбян: Если сегодня появилась политическая сила, желающая монополизировать власть, значит, ее цели изначально были нечестными
|МИД: Нарушения режима перемирия Азербайджаном носят постоянный характер
|Балаян: Встреча Алиев-Пашинян на данный момент не планируется
|Глава МИД Армении совершит ряд зарубежных визитов
|Офис Кочаряна выступил с заявлением в связи со скандальной аудиозаписью разговора директора СНБ и начальника ССС
|Балаян: Пашинян примет участие в заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
|Балаян: Визит Пашиняна во Францию был запланирован заранее
|По факту обнародования аудиозаписи телефонного разговора между директором СНБ с председателем ССС возбуждено уголовное дело
|Армения и Таджикистан признают дипломы выпускников своих вузов
|Премьер-министр РА: Роберт Кочарян и Серж Саргсян должны предстать перед судом за совершенные против народа преступления
|Никол Пашинян созвал заседание Совета безопасности
|Премьер-министр РА: Для Армении большая честь и ответственность провести 17-ый саммит Франкофониии
|Партия "Оринац еркир" выражает свою поддержку руководителям Службы национальной безопасности и Специальной следственной службы
|Эдуард Шармазанов возмущен сутью разговора глав СНБ и ССС на вброшeнной в сеть записи их телефонного разговора
|Глава парламентской комиссии призвал сформировать комиссию для изучения аудиозаписи телефонного разговора директора СНБ и главы ССС
|ССС проверяет информацию о российском гражданстве бывшего главы Минобороны РА Микаэла Арутюняна
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 12-го сентября
|В отношении Кочаряна возбуждено новое уголовное дело, он обвиняется в отмывании денег
|Ванецян: Я на 99,9% уверен, что прослушку вели не из нашей структуры
|Клиенты Конверс Банка вновь получили возможность насладиться аргентинским танго
|Лена Назарян: Из записи разговора главы СНБ с главой ССС стало очевидно, что "никто не дает судьям никаких инструкций"
|Специальная следственная служба Армении предпринимает шаги по исключению возможности отъезда из страны Сейрана Оганяна
|Глава ССС: Военнослужащий Тигран Абгарян был убит спецназом
|Директор СНБ Армении опасается за безопасность своих родных
|Первый президент Армении Левон Тер-Петросян будет допрошен в рамках дела о событиях 1 марта.
|Глава ССС Армении «вспомнил» о недопустимости публикации личных данных без ведома и разрешения
|Пашинян дал политический комментарий скандальной записи разговора глав СНБ и ССС, появившуюся в сети
|Директор СНБ Артур Ванецян готов подать в отставку, если в какой-то момент будет на то общественный запрос
|Директор Службы нацбезопасности Армении Артур Ванецян в ходе пресс-конференции подтвердил подлинность записи, опубликованной в сети.
|Мнацаканян: Для Армении большая честь и ответственность проведение в Ереване 17-ого саммита Франкофонии
|Рабочая группа дистанционного обучения Министерства обороны РА заняла первое место
|Мнацаканян: Армения продолжит оказывать содействие Сирии исключительно в гуманитарном аспекте
|Ивета Тоноян: Любой, кто пытается очернить доброе имя партии "Процветающая Армения", должен ответить за это со всей строгостью закона
|Эдуард Шармазанов: Чем больше руководитель блока "Мой шаг" будет говорить, тем меньше у него шансов на то, что здравомыслящие люди отдадут его блоку свой голос
|Мнацаканян: Информация о встрече с главой МИД Азербайджана будет сообщена в надлежащие сроки
|Ара Баблоян: Конституционные изменения в Армении возможны только в случае политического консенсуса
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 11-го сентября
|Парламент Армении утвердил кандидатуру Карена Карапетяна в должности члена Аудиторской Палаты
|Армен Ашотян: Очевидно, что граждане Армении ждали от премьера большего, чем вечная борьба с прежней властью
|Конверс Банк - генеральный спонсор 12-го ежегодного международного музыкального фестиваля
|Парламент Армении приступил к обсуждениям по кандидатуре председателя Кассационного суда страны
|С 13 по 15 сентября температура воздуха в Армении поднимется на 4-6 градусов
|Высшие учебные заведения Армении оказались в демографическом кризисе
|Иранец через КПП "Карчевань" попытался ввезти в Армению запрещенные к ввозу таблетки полусинтетического опиоида
|Мнацаканян: Армения придает важное значение отношениям с Грузией
|Армения и Чехия будут сотрудничать в сфере борьбы с преступностью
|В Армении при отчуждении имущества на государственные и общественные нужды потребуется его полное описание
|Национальное Собрание Армении в первом чтении внесло поправки в закон "О беженцах и убежище"
|Службы МЧС, "Скорой помощи" и Полиции Армении получат возможность доступа к личным данным граждан в экстренных ситуациях
|Работодатель в Армении не сможет увольнять сотрудников без уважительной причины
|В Армении будут введены ограничения на деятельность саун, бань и парилок
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