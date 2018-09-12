Среда, 12 Сентября 2018 11:35

АрмИнфо."Мы не желаем политизировать предвыборную кампанию в Совет старейшин Еревана, но пусть никто не сомневается в том, что мы можем это сделать, и в этом случае ни одна политическая сила, участвующая в выборах, не сумеет противостоять нам". Об этом на встрече с ереванцами заявила кандидат в мэры от партии "Процветающая Армения" Наира Зограбян.

При этом она заметила, что ППА не хочет придавать предвыборной кампании политический окрас, поскольку ереванцев больше волнуют транспортные проблемы, вопросы с уборкой мусора и ремонтом обветшалых лифтов. "Но, уверяю вас, политические силы, руководствующиеся принципом - против нас нет игры, как показывает опыт, не имеют долгой жизни. Кроме того, от имени народа не имеет права говорить ни одна политическая сила - от имени народа может говорить только народ",- отметил она.

Зограбян также заявила, что, деля общество на "белых и черных", невозможно добиться его благосостояния, поскольку потенциальные инвесторы не вкладывают средства в странах с постоянной турбулентностью. <Мы за последние годы боролись против политической монополии Республиканской партии, и если сегодня нашлась политическая сила, желающая монополизировать власть, значит ее цели не были честными, значит революция не основывалась "на любви и солидарности">, - заявила Зограбян. Кроме того, она призвала ереванцев не верить тем политическим силам, которые утверждают, что никогда не совершали ошибок. "Но могу сказать одно - на партии "Процветающая Армения" нет крови и ворованных денег",- заверила кандидат, при этом выразив уверенность в том, что на этот раз выборы пройдут свободно и справедливо.