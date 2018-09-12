Среда, 12 Сентября 2018 11:33

АрмИнфо. Нарушения режима перемирия Азербайджаном носят постоянный характер. Об этом 12 сентября на брифинге в Ереване заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян, комментируя очередное нарушение ВС Азербайджана режима перемирия в направлении Тавушской области РА и действия армянской стороны в связи с этим.

" Наши действия слажены. С нашей стороны разработаны чёткие механизмы. В первую очередь информируются МИД и послы стран-сопредседателей МГ ОБСЕ, личный представитель действующего председателя ОБСЕ. Вынуждены констатировать, что нарушения режима перемирия носят постоянный характер. Это является следствием принятой Баку на вооружение уже около двух лет деструктивной политики отказа от выполнения договоренности об увеличении команды Анджея Каспршика и внедрения механизма расследования инцидентов", - резюмировал Балаян