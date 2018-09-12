|Тоноян: Ситуация на армяно-азербайджанской госгранице стабильная
|Тоноян: Армения ведет с Россией переговоры о военном кредите на 100 млн долларов
|Ара Баблоян: Факт прослушки телефонного разговора глав СНБ и ССС является весьма тревожным
|Премьер-министр Армении не видит следа внешних сил в осуществлении прослушки глав СНБ и ССС страны
|ВС Азербайджана обстреляли приграничное село Баганис
|Арпине Ованнисян: Комиссия по политическим вопросам и вопросам демократии приняла решение обратиться в Мониторинговую комиссию ПАСЕ с предложением провести в Армении досрочный мониторинг
|Партия "Сасна Црер" поддерживает премьер-министра в его решении воспрепятствовать реваншу прежних властей Армении
|Омбудсмен Армении считает недопустимым прослушивание и публикацию телефонных разговоров глав СНБ и ССС
|Сотрудники Beeline в Армении участвуют в очередном Digithon-е в Анкаване
|Зограбян: Если сегодня появилась политическая сила, желающая монополизировать власть, значит, ее цели изначально были нечестными
|МИД: Нарушения режима перемирия Азербайджаном носят постоянный характер
|Балаян: Встреча Алиев-Пашинян на данный момент не планируется
|Глава МИД Армении совершит ряд зарубежных визитов
|Офис Кочаряна выступил с заявлением в связи со скандальной аудиозаписью разговора директора СНБ и начальника ССС
|Балаян: Пашинян примет участие в заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
|Балаян: Визит Пашиняна во Францию был запланирован заранее
|По факту обнародования аудиозаписи телефонного разговора между директором СНБ с председателем ССС возбуждено уголовное дело
|Армения и Таджикистан признают дипломы выпускников своих вузов
|Премьер-министр РА: Роберт Кочарян и Серж Саргсян должны предстать перед судом за совершенные против народа преступления
|Никол Пашинян созвал заседание Совета безопасности
|Премьер-министр РА: Для Армении большая честь и ответственность провести 17-ый саммит Франкофониии
|Партия "Оринац еркир" выражает свою поддержку руководителям Службы национальной безопасности и Специальной следственной службы
|Эдуард Шармазанов возмущен сутью разговора глав СНБ и ССС на вброшeнной в сеть записи их телефонного разговора
|Глава парламентской комиссии призвал сформировать комиссию для изучения аудиозаписи телефонного разговора директора СНБ и главы ССС
|ССС проверяет информацию о российском гражданстве бывшего главы Минобороны РА Микаэла Арутюняна
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 12-го сентября
|В отношении Кочаряна возбуждено новое уголовное дело, он обвиняется в отмывании денег
|Ванецян: Я на 99,9% уверен, что прослушку вели не из нашей структуры
|Клиенты Конверс Банка вновь получили возможность насладиться аргентинским танго
|Лена Назарян: Из записи разговора главы СНБ с главой ССС стало очевидно, что "никто не дает судьям никаких инструкций"
|Специальная следственная служба Армении предпринимает шаги по исключению возможности отъезда из страны Сейрана Оганяна
|Глава ССС: Военнослужащий Тигран Абгарян был убит спецназом
|Директор СНБ Армении опасается за безопасность своих родных
|Первый президент Армении Левон Тер-Петросян будет допрошен в рамках дела о событиях 1 марта.
|Глава ССС Армении «вспомнил» о недопустимости публикации личных данных без ведома и разрешения
|Пашинян дал политический комментарий скандальной записи разговора глав СНБ и ССС, появившуюся в сети
|Директор СНБ Артур Ванецян готов подать в отставку, если в какой-то момент будет на то общественный запрос
|Директор Службы нацбезопасности Армении Артур Ванецян в ходе пресс-конференции подтвердил подлинность записи, опубликованной в сети.
|Мнацаканян: Для Армении большая честь и ответственность проведение в Ереване 17-ого саммита Франкофонии
|Рабочая группа дистанционного обучения Министерства обороны РА заняла первое место
|Мнацаканян: Армения продолжит оказывать содействие Сирии исключительно в гуманитарном аспекте
|Ивета Тоноян: Любой, кто пытается очернить доброе имя партии "Процветающая Армения", должен ответить за это со всей строгостью закона
|Эдуард Шармазанов: Чем больше руководитель блока "Мой шаг" будет говорить, тем меньше у него шансов на то, что здравомыслящие люди отдадут его блоку свой голос
|Мнацаканян: Информация о встрече с главой МИД Азербайджана будет сообщена в надлежащие сроки
|Ара Баблоян: Конституционные изменения в Армении возможны только в случае политического консенсуса
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 11-го сентября
|Парламент Армении утвердил кандидатуру Карена Карапетяна в должности члена Аудиторской Палаты
|Армен Ашотян: Очевидно, что граждане Армении ждали от премьера большего, чем вечная борьба с прежней властью
|Конверс Банк - генеральный спонсор 12-го ежегодного международного музыкального фестиваля
|Парламент Армении приступил к обсуждениям по кандидатуре председателя Кассационного суда страны
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|Армения и Чехия будут сотрудничать в сфере борьбы с преступностью
|В Армении при отчуждении имущества на государственные и общественные нужды потребуется его полное описание
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АрмИнфо. Нарушения режима перемирия Азербайджаном носят постоянный характер. Об этом 12 сентября на брифинге в Ереване заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян, комментируя очередное нарушение ВС Азербайджана режима перемирия в направлении Тавушской области РА и действия армянской стороны в связи с этим.
" Наши действия слажены. С нашей стороны разработаны чёткие механизмы. В первую очередь информируются МИД и послы стран-сопредседателей МГ ОБСЕ, личный представитель действующего председателя ОБСЕ. Вынуждены констатировать, что нарушения режима перемирия носят постоянный характер. Это является следствием принятой Баку на вооружение уже около двух лет деструктивной политики отказа от выполнения договоренности об увеличении команды Анджея Каспршика и внедрения механизма расследования инцидентов", - резюмировал Балаян
|Тоноян: Ситуация на армяно-азербайджанской госгранице стабильная
|Тоноян: Армения ведет с Россией переговоры о военном кредите на 100 млн долларов
|Ара Баблоян: Факт прослушки телефонного разговора глав СНБ и ССС является весьма тревожным
|Премьер-министр Армении не видит следа внешних сил в осуществлении прослушки глав СНБ и ССС страны
|ВС Азербайджана обстреляли приграничное село Баганис
|Арпине Ованнисян: Комиссия по политическим вопросам и вопросам демократии приняла решение обратиться в Мониторинговую комиссию ПАСЕ с предложением провести в Армении досрочный мониторинг
|Партия "Сасна Црер" поддерживает премьер-министра в его решении воспрепятствовать реваншу прежних властей Армении
|Омбудсмен Армении считает недопустимым прослушивание и публикацию телефонных разговоров глав СНБ и ССС
|Сотрудники Beeline в Армении участвуют в очередном Digithon-е в Анкаване
|Зограбян: Если сегодня появилась политическая сила, желающая монополизировать власть, значит, ее цели изначально были нечестными
|МИД: Нарушения режима перемирия Азербайджаном носят постоянный характер
|Балаян: Встреча Алиев-Пашинян на данный момент не планируется
|Глава МИД Армении совершит ряд зарубежных визитов
|Офис Кочаряна выступил с заявлением в связи со скандальной аудиозаписью разговора директора СНБ и начальника ССС
|Балаян: Пашинян примет участие в заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
|Балаян: Визит Пашиняна во Францию был запланирован заранее
|По факту обнародования аудиозаписи телефонного разговора между директором СНБ с председателем ССС возбуждено уголовное дело
|Армения и Таджикистан признают дипломы выпускников своих вузов
|Премьер-министр РА: Роберт Кочарян и Серж Саргсян должны предстать перед судом за совершенные против народа преступления
|Никол Пашинян созвал заседание Совета безопасности
|Премьер-министр РА: Для Армении большая честь и ответственность провести 17-ый саммит Франкофониии
|Партия "Оринац еркир" выражает свою поддержку руководителям Службы национальной безопасности и Специальной следственной службы
|Эдуард Шармазанов возмущен сутью разговора глав СНБ и ССС на вброшeнной в сеть записи их телефонного разговора
|Глава парламентской комиссии призвал сформировать комиссию для изучения аудиозаписи телефонного разговора директора СНБ и главы ССС
|ССС проверяет информацию о российском гражданстве бывшего главы Минобороны РА Микаэла Арутюняна
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 12-го сентября
|В отношении Кочаряна возбуждено новое уголовное дело, он обвиняется в отмывании денег
|Ванецян: Я на 99,9% уверен, что прослушку вели не из нашей структуры
|Клиенты Конверс Банка вновь получили возможность насладиться аргентинским танго
|Лена Назарян: Из записи разговора главы СНБ с главой ССС стало очевидно, что "никто не дает судьям никаких инструкций"
|Специальная следственная служба Армении предпринимает шаги по исключению возможности отъезда из страны Сейрана Оганяна
|Глава ССС: Военнослужащий Тигран Абгарян был убит спецназом
|Директор СНБ Армении опасается за безопасность своих родных
|Первый президент Армении Левон Тер-Петросян будет допрошен в рамках дела о событиях 1 марта.
|Глава ССС Армении «вспомнил» о недопустимости публикации личных данных без ведома и разрешения
|Пашинян дал политический комментарий скандальной записи разговора глав СНБ и ССС, появившуюся в сети
|Директор СНБ Артур Ванецян готов подать в отставку, если в какой-то момент будет на то общественный запрос
|Директор Службы нацбезопасности Армении Артур Ванецян в ходе пресс-конференции подтвердил подлинность записи, опубликованной в сети.
|Мнацаканян: Для Армении большая честь и ответственность проведение в Ереване 17-ого саммита Франкофонии
|Рабочая группа дистанционного обучения Министерства обороны РА заняла первое место
|Мнацаканян: Армения продолжит оказывать содействие Сирии исключительно в гуманитарном аспекте
|Ивета Тоноян: Любой, кто пытается очернить доброе имя партии "Процветающая Армения", должен ответить за это со всей строгостью закона
|Эдуард Шармазанов: Чем больше руководитель блока "Мой шаг" будет говорить, тем меньше у него шансов на то, что здравомыслящие люди отдадут его блоку свой голос
|Мнацаканян: Информация о встрече с главой МИД Азербайджана будет сообщена в надлежащие сроки
|Ара Баблоян: Конституционные изменения в Армении возможны только в случае политического консенсуса
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 11-го сентября
|Парламент Армении утвердил кандидатуру Карена Карапетяна в должности члена Аудиторской Палаты
|Армен Ашотян: Очевидно, что граждане Армении ждали от премьера большего, чем вечная борьба с прежней властью
|Конверс Банк - генеральный спонсор 12-го ежегодного международного музыкального фестиваля
|Парламент Армении приступил к обсуждениям по кандидатуре председателя Кассационного суда страны
|С 13 по 15 сентября температура воздуха в Армении поднимется на 4-6 градусов
|Высшие учебные заведения Армении оказались в демографическом кризисе
|Иранец через КПП "Карчевань" попытался ввезти в Армению запрещенные к ввозу таблетки полусинтетического опиоида
|Мнацаканян: Армения придает важное значение отношениям с Грузией
|Армения и Чехия будут сотрудничать в сфере борьбы с преступностью
|В Армении при отчуждении имущества на государственные и общественные нужды потребуется его полное описание
|Национальное Собрание Армении в первом чтении внесло поправки в закон "О беженцах и убежище"
|Службы МЧС, "Скорой помощи" и Полиции Армении получат возможность доступа к личным данным граждан в экстренных ситуациях
|Работодатель в Армении не сможет увольнять сотрудников без уважительной причины
|В Армении будут введены ограничения на деятельность саун, бань и парилок
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