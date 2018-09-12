Среда, 12 Сентября 2018 11:32

АрмИнфо.Встреча между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на данный момент не планируется . Об этом 12 сентября на брифинге в Ереване заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

Он также не стал сообщать о дате и месте встречи между главами МИД Армении и Азербайджана, отметив, что информация об этом будет сообщена после того, как будет согласованна и утверждена с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и Азербайджаном.

Ранее, Баку сообщил, что в сентябре на полях Генассамблеи ООН состоится встреча Мнацаканян-Мамедъяров.