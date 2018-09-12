Среда, 12 Сентября 2018 11:15

АрмИнфо.Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 12 сентября отправится в Женеву. Об этом 12 сентября на брифинге в Ереване заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

По словам Балаяна, в Женеве Мнацаканян примет участие в 39-м заседании Совета по правам человека и выступит с речью на конференции посвященной 70-летию конвенции по предотвращению Геноцидов, принятой в 1948 году.

Он напомнил о той важности, которую Армения придает этому вопросу. Баланя также сообщил, что на следующей неделе Мнацаканян отправится в Степанакерт и проведет встречу с руководством страны, а в конце сентября он посетит Нью-Йорк, где примет участие в заседании Генассамбелии ООН.

Пресс-секретарь МИД Армении также проинформировал, что замминистра иностранных дел Армении Армен Папикян 13-17 сентября отправится в Китай для участия в очередных межмидовских консультациях.