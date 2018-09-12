Среда, 12 Сентября 2018 11:06

АрмИнфо. Офис второго президента Армении Роберта Кочаряна выступил с заявлением в связи со скандальной аудиозаписью разговора директора СНБ и начальника ССС.

В заявлении, в частности, говорится: <Как известно, сегодня, 11 сентября, в сети появился ролик с аудиозаписью телефонных бесед директора СНБ и начальника ССС по поводу дела <1 марта>, в частности, речь шла об аресте Роберта Кочаряна и генсека ОДКБ Юрия Хачатурова. Исходя из содержания разговоров необходимо констатировать несколько важных обстоятельств, о которых мы неоднократно заявляли:

1.В отношении Роберта Кочаряна осуществляется политическое преследование, которое направляет непосредственно премьер-министр Никол Пашинян. Разговор директора СНБ и начальника ССС не оставляет в этом никаких сомнений.

2. Судя по аудиозаписи, изначально была поставлена цель не раскрыть дело <1 марта> и найти виновных, а всего лишь арестовать (как выразились собеседники "закрыть") президента Кочаряна, что является классическим примером политической вендетты.

3. Судья первой инстанции, который принял решение об аресте, находился под жестким давлением властей и принял незаконное решение, продиктованное ему свыше.

4. Мера пресечения в отношении Роберта Кочаряна и Юрия Хачатуров была избрана при непосредственном согласии Никола Пашиняна. Вначале глава ССС согласовал (арест), а затем директор СНБ (залог).

Все это - преступление при участии высокопоставленных чиновников. После обнародования аудиозаписи заявления премьер-министра, а также главы СНБ и начальника ССС не более, чем неудачные попытки оправдаться.

Нет необходимости комментировать позорное содержание бесед, и разговоры о том, что <злые силы> пытаются воспрепятствовать <добрым силам> в их героической борьбе с коррупцией посредством распространения подобных записей, в данном контексте просто абсурдно.

Важно подчеркнуть, что эти телефонные беседы не только раскрывают какой-то эпизод, связанный с конкретным делом, но и всю суть действующего режима, реальное лицо действующих властей. Люди, которые с утра до ночи кричат о любви и толерантности, невмешательстве в правосудие, поступают с точностью да наоборот, обманывая и вводя в заблуждение общественность. Люди, которые говорят о демократии, самым грубым образом нарушают демократические свободы и права человека.

Считаю необходимым подчеркнуть следующее - из выступления премьер-министра, директора СНБ и начальника ССС становится ясно, что, видя, что посредством фальсифицированного дела невозможно арестовать Кочаряна и убрать его с политического поля, а также убедившись в том, что разговоры о незаконном обогащении и мифическом состоянии Кочаряна не соответствуют действительности, власти прибегли к новому методу, заявив, что семья Кочаряна отмывала деньги.

Чего стоят эти заявления, которые сделаны участниками известных телефонных разговоров, пусть решает общественность. Но очевидно, что политическое преследование президента Кочаряна продолжается и входит в новую фазу. Мы призываем всех наших соотечественников и друзей трезво оценивать ситуацию, стиль работы властей, разорвать пропагандистскую завесу и не позволить, чтобы Армения из демократического государства превратилась в страну, которой управляют дилетанты на основе принципов большевизма и где поощряются политические репрессии>.