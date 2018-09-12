Среда, 12 Сентября 2018 11:04

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце сентября примет участие в заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом 12 сентября на брифинге в Ереване заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

По его словам, Пашинян выступит с речью на заседании Генассамблеи ООН. "Также запланирован ряд двусторонних встреч", - резюмировал Балаян.