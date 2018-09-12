Среда, 12 Сентября 2018 10:48

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян 14-15 сентября посетит Францию. Об этом 12 сентября на брифинге заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

По словам Балаяна, визит Пашияна во Францию был запланированный. "Те, кто говорил, что визит связан с вопросами вокруг компании "Веолия джу", вынужден вас разочаровать. Это не так. Договоренность о встрече была достигнута еще во время Брюссельского визита Пашиняна. На повестке переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном широкий спектр вопросов", - отметил Балаян, и в этом контексте напомнил, что у Армении исключительные отношения с Францией, подписано и действует около 400 документов о сотрудничестве.

Представитель МИД также проинформировал, что премьер Армении также проведет встречу с представителями армянской общины Франции. Он также напомни, что в октябре Макрон с государственным визитом прибудет в Армению.