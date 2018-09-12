Среда, 12 Сентября 2018 10:34

АрмИнфо. По факту обнародования аудиозаписи телефонного разговора между директором Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артуром Ванецяном и председателем Специальной следственной службы (ССС) Армении Сасуном Хачатряном в управлении по надзору за расследованием особо важных дел Генеральной прокуратуры РА возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, дело возбуждено по признакам ч. 1 ст. 146 (незаконное нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений граждан) и п. 4 ч. 3 ст. 254 (несанкционированное копирование информации, хранящейся в компьютере, компьютерной системе, сети или на машинных носителях, либо неправомерное завладение ею иным образом, либо перехват информации, передаваемой с использованием средств компьютерной связи, совершенные в целях получения информации, имеющей особую ценность) Уголовного кодекса РА. Вести предварительное следствие по уголовному делу поручено Следственному комитету.

Накануне в Интернете появилась аудиозапись телефонного разговора, в ходе которого, собеседники обсуждают уголовное дело о событиях 1

марта 2008 года. Спустя несколько часов директор СНБ Артур Ванецян подтвердил подлинность аудиозаписи. Вечером того же дня, выступая перед избирателями общины Давидашен, премьер-министр РА Никол Пашинян заявил, что прослушка глав спецслужб является заговором, преступлением по отношению к армянской государственности. "Я поручил Службе национальной безопасности и полиции в самые краткие сроки найти заговорщиков, подвергнув их к ответственности", - заявил он.