Среда, 12 Сентября 2018 10:18

АрмИнфо. Армения и Таджикистан взаимно признают дипломы всех степеней и сертификатов об образовании. Межправительственное армяно- таджикское соглашение о двустороннем признании и сопоставимости образовательных квалификаций, научных степеней и званий ратифицировано на заседании Национального Собрания РА 12 сентября.

Представляя проект документа, министр образования и науки РА Араик Арутюнян отметил, что в целях активного сотрудничества в области образования и науки стороны приняли на себя ряд обязательств. "В частности, двусторонне признаются дипломы об основном образовании, среднем образовании, сертификат и вкладыш начального профессионального образования, сертификаты и вкладыши о среднем образовании, академические справки и дипломы о завершении обучения в магистратуре, а также аспирантуре", - подчеркнул Араик Арутюнян. Он добавил, что ратификация данного соглашения позволит вывести образовательные стандарты и качество преподавания на международный уровень. Министр сообщил также, что в настоящее время шесть студентов из Таджикистана проходят обучение Армении.