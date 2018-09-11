Вторник, 11 Сентября 2018 21:14

АрмИнфо. Роберт Кочарян и Серж Саргсян (второй и третий президенты РА - ред.) должны предстать перед судом за совершенные против народа преступления, за грабеж страны. Об этом 11 сентября в столичной общине Давидашен на предвыборном митинге блока "Мой шаг" по выборам в столичный Совет старейшин заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, при назначении руководителей Службы национальной безопасности, Следственного комитета и Специальной следственной службы им было отдано распоряжение о необходимости раскрытия всех совершенных ранее преступлений, выявлении виновников событий 1-го марта 2008 года, возвращении всего награбленного. "Я несу личную политическую ответственность за все аресты, я, в отличие от Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, не прячусь за спины правоохранителей, и руководствуюсь мандатом, данным мне народом", - заявил Никол Пашинян. В то же время, он призвал не политизировать происходящие в правовом поле процессы, которые должны проходить в соответствии с буквой закона. "Если члены моей семьи замешаны в противоправных действиях, они должны понести наказание", - подчеркнул глава правительства.

В этом контексте Никол Пашинян сообщил об имеющихся фактах о намерениях второго президента РА Роберта Кочаряна ввести чрезвычайное положение с 23 февраля. "И это доказано. Он снял с карабахского фронта войска, которые ввел в Армению, оставив передовую линию без защиты. И это также доказано. Кто он, если не преступник и изменник родины?", - задал вопрос Никол Пашинян, отметив, что войскам был отдан приказ стрелять по окнам зданий на ереванской улице Лео. В здании правительства телохранителям олигархов была выдана специальная одежда для организации провокаций, в том числе, организовать погром 1-го марта 2008 года. "Роберт Кочарян и Серж Саргсян превратили армию в своих наемников, и за совершенные преступления должны понести наказание. Они же за грабеж страны должны предстать перед судом", - заявил Никол Пашинян. Он отметил, что на личном счету родного брата Сержа Саргсяна - Сашика Саргсяна только в банках страны выявлено $30 млн. "Он должен все награбленное до последней копейки вернуть в государственный бюджет ", - заявил премьер-министр РА. А Роберт Кочарян является одним из самых богатых людей страны. Только его сыну и дочери принадлежит одна из самых фешенебельных гостиниц города. "Скажите, на какие деньги?" - вновь вопросил глава правительства, заявив, что и Роберт Кочарян, и Серж Саргсян, и Овик Абрамян, и Гагик Хачатрян, все как один ответят за грабеж народа и страны.

"Не сомневаюсь, что опять найдутся люди, которые заявят о скатывании страны к диктатуре. Нет, это не диктатура, это установление законности. Я не пожалею своей жизни ради своего народа, и пойду до конца", - подчеркнул глава армянского правительства.